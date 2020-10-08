外交部限制美駐華人員活動　鍾國斌：可書信來往　美商交流不受限

政情
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中國外交部早前對美國駐華使領館及其人員的活動採取限制，美國駐港外交官亦包括在內，被要求與本港官員、政黨人士和教育機構會面前須先獲批准。美國駐香港和澳門總領事館早前表示反對中方施加新限制，批評做法反映北京沒履行「一國兩制」的承諾。
自由黨黨魁鍾國斌今早（8日）在電台節目指，絕不同意領事批評做法影響「一國兩制」，因為事件由美國首先發起，而其他如歐盟、英國、澳洲等領事會面都不受影響，強調事件出於中美政治角力。他又稱，措施只是針對美國，與美商的交流不受影響，認為有意見都可以與美方書信聯絡，無需先交中方審視。
鍾國斌今早在電台節目上回應指，今次措施的起因是美國首先關閉中方的領事館，中方才推出反制措施，限制美國駐華領事館及人員，因而包括了駐港機構。
鍾國斌強調，外國外交官與政黨中人見面是很常見的情況，各國領事一向有與他們交流，亦有外國議員來港拜訪時會見面，討論的話題主要都是當時的時政，例如他近日與歐盟人員見面時，談到立法會延長一年有何影響。
措施只是針對美國外交　與美商聯絡無問題
鍾國斌承認，有就事件與中方溝通，得知措施只是針對美國。他又指，與美商的交流都不受影響，措施主要針對外交層次。他又說，「就算這段時間與美國反映甚麼，美國國務院都不會理會，見面只是形式上的事。」他又說，措施只是令他們無法親身見面，如果有意見都可以書信聯絡，無需先交中方審視。至於措施何時結束，他亦不知道。
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