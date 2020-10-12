明日大嶼｜團結基金倡6融資模式　「賣地花」等混合方式發展

去年發展局公布「明日大嶼」造價預算高達6,240億元，社會有聲音憂慮「明日大嶼」將加劇財赤問題。發展局局長黃偉綸日前指，據以往經驗，大型工程如透過適當的政府和私營機構合作，政府不需要從公帑資助這些項目的興建，他引用沙田第一城模式作例子，由發展商負責填海，再將大部分土地交回政府興建公營房屋。 團結香港基金發表研究報告，建議當局可以考慮不同發展模式支持大型發展，除了黃偉綸提及的出售用地發展權模式外，亦可以「賣地花」，或設立專門機構負責制定相應政策。 團結香港基金副總幹事兼公共政策部主管黃元山認為，香港經濟面對不明朗因素時適合進行大型基建作為逆周期措施，指「明日大嶼」計劃具社會效益，智庫就計劃提出6項融資方案，希望拋磚引玉供政府考慮。

智庫提出6種可行融資模式，包括「出售用地發展權」、「先賣地後交付」、「成立專門機構」、「BOT模式(建設-經營-轉讓)」、「發債融資」及「鐵路加物業」模式。（資料圖片）

智庫提出6種可行融資模式，包括「出售用地發展權」、「先賣地後交付」、「成立專門機構」、「BOT模式(建設-經營-轉讓)」、「發債融資」及「鐵路加物業」模式。

團結香港基金研究員潘灝儀以沙田新市鎮作例子，解釋出售用地發展權模式。她指政府在1970年代邀請私人發展商投標參與發展沙田14區，投標價大約等於向政府繳付地價，並減去進行填海及其他相關工程的差額。發展商負責填海及興建相應配套如道路、排水系統、學校等，工程完成後將約70%土地轉交政府作公共房屋及其他基建， 而其餘部分則留作發展沙田第一城。

出售用地發展權模式的優點在於可減輕財政負擔，政府無需承擔建築及相關費用，減少超支的疑慮，亦可預早獲得現金收入。

團結香港基金副總幹事兼公共政策部主管黃元山認為，香港未來經濟市場面對不明朗因素，進行大型基建是頗佳的逆周期措施。（資料圖片）

另外，俗稱「賣地花」的先賣地後交付模式，亦可讓政府提前獲得賣地所得的收入，以支付相關工程的部分費用，減輕財政壓力。政府需要預先準備填海區内的規劃，以劃出可供私人發展商競投的範圍，預先獲得賣地或海床所得的現金，工程完成再將地皮交付。案例有中環新海濱3號用地， 政府將於在2020至21年推售該地，發展商投得用地時需要配合政府的重置工作。

至於「明日大嶼」計劃是否足夠吸引私人發展商參與，土地及房屋研究主管葉文祺指，各個地產商對於買地價格評估不同，政府賣地時亦可見不同發展商出價相差甚遠。

黃元山認為，香港未來經濟市場面對不明朗因素，進行大型基建是頗佳的逆周期措施；又指「明日大嶼」計劃具社會效益，智庫就計劃提出數項融資方案，希望拋磚引玉供政府考慮。