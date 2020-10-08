財經加零一精華｜陳恒鑌倡交市建局研明日大嶼　立會避審前期撥款

涉約5.5億元的「明日大嶼」填海興建中部水域人工島前期研究撥款，已排在立法會財委會會議的議程。民建聯立法會議員陳恒鑌接受《香港01》節目《財經加零一》訪問時表示，明白到「明日大嶼」計劃具爭議性，「但係咪大爭議就唔做呢？咁又唔係，只不過我哋認為有無其他方法可以做到？同一個結局但唔需要咁多鬥爭。」 陳恒鑌指，「政府係咪一定要走嚟立法會拎錢（5.5億元前期研究撥款）？」他建議政府可委託不同機構進行，如可由市區重建局作研究。陳恒鑌又稱，相信政府有其想法，強調若決定於立法會申請前期研究撥款，將按正常程序審議，向政府表達市民的關注和憂慮。

陳恒鑌倡改由市建局出資5.5億元研明日大嶼。（龔嘉盛攝）

一手樓「空置稅」、垃圾徵費、規管電子煙和加熱煙、專營的士的四大法案，原定在7月會期完結前，被相關法案委員會終止審議工作。對於政府會否要求重新上馬，陳恒鑌認為，政府應思考是否有必要將法案重新在立會審議。他稱部分法案已不合時宜，如垃圾徵費於法案委員會階段已有爭議，政府無法告訴市民立法後會否「通地垃圾」，或有人不想付費而將垃圾棄置天台或後巷等地。他稱按照現時經濟環境，政府仍要「在市民個袋到拿錢出來」，時機並不成熟，建議可移除法案。

建制擬改議事規則 陳恒鑌：應移除或就「37A」臨時動議設限

有指建制派有意在立法會延任期間修改議事規則，防止民主派拉布。陳恒鑌稱有想過要修改，因過去不少討論過程被濫用，遭民主派癱瘓議會，強調民主派連不具爭議性的議案都拉布，明顯是濫用議事規則。被問到會否擔心議會更撕裂，陳恒鑌稱，以往沒太多限制因大家有理有節，現時是「為鬥爭而鬥爭」，「打鐘的時間還多於審議的時間，這些是否應該要修改呢？」

陳恒鑌又稱，應移除或就「37A」的臨時動議設限，他提及過往在財委會審議抗疫基金撥款時，民主派議員就會提「37A」要求派錢1萬元，「我們否決37A，到時他們會出來宣傳，誤導市民建制派否決派1萬元」，強調「37A」的臨時動議已出現被誤導和濫用的情況。

民建聯立法會議員陳恒鑌。（龔嘉盛攝）