明日大嶼｜劉國勳撐先研究　陳劍青質疑公私合作再繞立會

近日有指港府將於下周三的新一份《施政報告》，續推涉六千億元明日大嶼填海計劃，發展局局長黃偉綸近日拍片宣傳時指，若以公私營合作方式，填海費用未必需由公帑支付。 民建聯立法會議員劉國勳今早（8日）指，支持先進行前期研究，因為花費、用甚麼財務方案等問題都應研究，香港長遠需要更多土地。他引述測量師學會早前估算指，填海後的賣地收入料達至8千億到一萬億元。 本土研究社成員陳劍青反駁指，該計算假設香港樓價會持續上升，但明日大嶼若如政府所言，可解決房屋問題，樓價應有所下調。陳劍青指，港府提出找私營機構合作，或如機場第三條跑道，因為沒動用庫房而無需經立法會監督，故是次前期研究或已是明日大嶼最後一次經立法會處理，建議市民把握機會，在諮詢時發表意見。

劉國勳在電台節目接受電話訪問時指，參考以往經驗，發債集資、私營參與計劃、鐵路加物業共同發展的方式，都可以用於填海、基建等。他又指，樓市的未來現時仍屬未知之數，而如果使用近一、兩年的價錢估算，明日大嶼上的三成私人用地，都可透過賣地取得8千多億至一萬億，料一定有發展商參與。

劉國勳稱，土地供應專責小組已指出，本港未來的土地遠遠不夠，未來發展元朗南、洪水橋時，亦有不少棕地作業者需要地方安置；而且如果有更多土地，料人均居住面積亦有機會改善。

陳劍青質疑公私合營被發展商牽著走

陳劍青之後亦在同一節目接受訪問指，如果明日大嶼如政府所言，可解決房屋問題，樓價屆時不應該維持高企。他強調，在計算成本效益上，其他方案不可能比在海中心建島更難，認為有很多其他方法可以做，例如發展迪士尼第二期用地、收回棕地、粉嶺高爾夫球場等。

陳劍青又指，本土研究社亦曾檢視沙田第一地等公私合營的經驗，但認為黃偉綸沒有提到其他如天水圍城、西隧等公私營合作的例子。他指，公私營合作有機會導致規劃時容易被私人公司帶着走，「有時免費的東西最貴」，可能導致屆時6千多億元填海費不是由公帑支付，而是轉嫁至市民身上。