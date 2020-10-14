習近平籲增港青對祖國向心力　林琳：目前交流停留衣食住行層面

國家主席習近平在慶祝深圳經濟特區成立40周年活動上發表重要講話，在涉港澳部分，提出要充分運用粵港澳重大合作平台，吸引更多港澳青少年來內地學習、就業、生活，促進粵港澳青少年廣泛交往、全面交流、深度交融，增強對祖國的向心力。 香港青年發展委員會委員、民建聯林琳接受《香港01》訪問表示，香港青少年現時對祖國的向心力一定不足夠，認為港府回歸多年來一直未做好推廣國情的工作，強調教育、交流等工作不能形式化地執行。 林琳指加強交流有必要，以往由青發會舉辦的交流活動都有用處，不過暫時只流於較基本的交流，如對衣食住行方面的感覺，暫未深化至在內地尋找就業機會。

林琳直言，香港青少年現時對祖國的向心力一定不足夠。（資料圖片／高仲明攝）

批港府未有將推銷國情視為重要工作

林琳表示，香港青少年現時對祖國的向心力一定不足夠。她指，經過去年的社會事件，更凸顯香港回歸多年來一直未做好相關工作，相信原因在於港府官員一直未有將推銷國情視為重要的工作，認為教育、交流等工作不能形式化地執行。

林琳舉例指，在一國兩制之下，內地與香港一向有區隔，例如在香港如果想找有關深圳的資料，都需要花費不少力氣才能找到。她強調交流有必要，又指以往由青年發展委員會舉辦的交流活動都有用，不過暫時只流於較基本的交流，如對衣食住行方面的感覺，但對於在內地尋找就業機會方面則未感受到。

至於如何利用粵港澳合作平台加強交流，林琳認為各行各業都需要交流，而港人到內地交流時，需要接受、理解雙方的文化差異，「如果做不到，還談何做生意？」林琳亦提到一定隱憂，例如經過去年社會事件，內地對香港年青人誤解較多，又認為港方官員推動工作習慣按部就班，而非想方設法解決問題。

▼習近平南下情況▼

+ 3 + 3 + 3

另外，習近平在深圳發展講話時，提到粵港澳大灣區建設是國家重大發展戰略，而深圳是大灣區建設的重要引擎，要抓住大灣區建設重大歷史機遇，推動三地經濟運行的規則銜接、機制對接，加快大灣區城際鐵路建設，促進人員、貨物等各類要素高效便捷流動，提升市場一體化水準。

習近平亦提到，要深化前海深港現代服務業合作區改革開放，規劃建設好河套深港科技創新合作區，加快橫琴粵澳深度合作區建設。他強調，要以大灣區綜合性國家科學中心先行啟動區建設為抓手，加強與港澳創新資源協同配合。

習近平又指，要繼續鼓勵引導港澳台同胞和海外僑胞充分發揮投資興業、雙向開放的重要作用，在深圳經濟特區發展中作出新貢獻。