沙半山手記｜陳同佳本月赴台自首機會微　安全屋料「多住一會」

台灣殺人案疑犯陳同佳原計劃本月內赴台自首，但台灣駐港辦事處拒受理入台證申請，台方搬出「司法互助」前設，否則入境問題免談，換句話說，就是不肯為陳同佳赴台開綠燈，令事件繼續「半天吊」。 死者潘曉穎的母親早前提出「最後限期」，要求陳同佳本周五（23日）、即出獄一周年之前起行，否則不會為對方求情，有熟悉台灣事務的政界中人直言，潘媽媽可能是「搞錯對象」，與其催迫陳同佳赴台自首，不如先懇求台方減少政治操作，簡化簽證程序，接收「自己送上門」的通緝犯，甚至親赴台灣駐港辦請願，效果相信比向保安局長李家超遞信好。

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協助陳同佳的聖公會教省秘書長管浩鳴，上周親到台駐港辦為陳同佳申請入台簽證遭拒，除了令李家超「難以置信」，寶島內亦有開始有聲音批評蔡英文政府「玩政治」玩過了籠，到行政院長蘇貞昌拋出「司法互助」前提，部分人才恍然大悟，原來陳同佳自首「非不為也」。

可笑的是，有政治「變色龍」急著提出一堆台灣不能批簽證的「理由」，指陳同佳不可能在簽證申請表填上旅遊、經商，負責的官員也不敢蓋章，但這些「技術原因」恐怕都未能回答：為何發出通緝令的政府，會拒絕一名通緝犯自投羅網？

台方一直聲稱「歡迎」陳同佳隨時來台，陸委會發言人邱垂正本月8日曾表示，陳同佳如確定要來台面對司法，隨時可透過「單一窗口」聯絡，並指陳同佳可到台灣駐港辦申請簽證，「沒有不受理」。結果，陳同佳的台灣律師聯絡了「窗口」、管浩鳴為陳同佳申辦簽證，皆不得要領，因為台方又回到一年前的起點：要求司法互助。蔡英文政府向來擅於政治操作，把事件上升至「官方對官方」層次，特區政府自然無力處理。

「趴趴走」恐爭議更大

如今看來，除非台灣方面又來個「急轉彎」，陳同佳本月赴台的機會已很渺茫，潘媽媽在「死線」之後有什麼行動，也難以影響大局，關鍵始終是台灣政府的取態。

至於安全屋問題，潘媽媽多次質疑警方保護殺人疑犯，浪費納稅人金錢，讓陳同佳在安全屋「無憂無慮」生活。事實上，陳同佳雖然是政府口中的「自由人」，但長期不見天日，形同「軟禁」，也是一種精神折磨，更重要的是，無人想陳同佳「趴趴走」，如果他搬回啟晴邨，恐怕只會引起更大爭議。可以預期，陳同佳仍會在安全屋「多住一會」，離開之時，或許就是赴台之日。

但如果事情繼續以年計膠着，又是另一番盤算了。