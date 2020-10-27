12港人涉潛逃｜全球多地有聲援行動　林鄭：對所謂活動不感驚奇

12名港人較早前涉偷渡於內地水域被截獲，至今被扣押在內地逾兩個月，近日全球逾30城市有活動聲援，要求盡快釋放12人。 特首林鄭月娥今日（27日）出席行政會議前被問及相關議題時，重申該12人在香港涉嫌犯下嚴重罪行後越境，須先按當地法例處理。她指，國際上這些「所謂全球行動」已經持續一年多，不會感到驚奇，政府會認真反駁這些外國人的指控。

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林鄭表示，自去年起已經出現許多針對香港的「所謂全球行動」，對此不會感到驚奇，因為「很不幸地」，香港已受到全球的關注，在全球衝突的前沿。

她重申，該12人涉嫌在港犯下嚴重罪行，後來選擇逃離香港，進入其他司法管轄區，犯下其他罪行，要先完成在該地方的法律程序，特區政府當然有計劃安排他們回港接受審訊。

林鄭指，外地的活動發起人現時演繹這件事的方式，自然是政府目前不想看到的，政府會認真、強而有力地反駁這些指控。

訪京無計劃商討居內地港人投票

被問到下周上京行程會否談及在內地港人投票的問題，林鄭表示，今次行程目的只是經濟，於目前嚴峻的環境下尋求中央支持，以及商討香港在粵港澳大灣區內的角色，現時沒有計劃處理其他問題，包括境外投票。

至於政府是否完全不打算就境外投票作諮詢，林鄭沒有直接回應，僅稱議題並不新鮮，在社會、立法會的事務委員會有不少討論，公眾對相關議題意見清晰。不過她承認，由於政策涉及內地，行政上要達成共識很難，政府目前正評估疫情風險等多項因素，有決定會告知公眾。