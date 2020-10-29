新加坡旅遊氣泡首階段主攻商務客　出入商場要用QR Code登記

香港與新加坡建立的旅遊氣泡將於短時間內推出，新加坡方面已推出各項關於旅客的防疫措施，減低感染風險。新加坡旅遊局香港、澳門及台灣署長林曉芬表示，雖然未能公布各項措施的定案，但首階段以旅遊氣泡進入當地的人士，相信以商務訪客、探親探朋友為主，至於入境人數限額，仍有待兩地政府磋商後公布。

▼10月30日起食肆和表列處所的放寬措施▼

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現時，新加坡到商場、各項公眾地方時，需要使用官方登記系統「SafeEntry」，用手機以QR二維碼掃描登記及紀錄，可得知旅客到城市不同設施及地點的出入情況。林曉芬指，香港旅客入境後會以大致相同的方式紀錄行蹤，部份旅客入境時會得到一個用途相同的「 追蹤器」，但現時未知最終的運作方法，將於稍後時間再作公布。

新加坡現時亦有推出「staycation」，當地的導賞團甚至包括步行遊覽、單車遊和划艇等，在11月1日起允許最多每組20人、以每小組最多5人同時進行，而每組活動不可超過8小時。至於酒店方面，現時安排旅客以不同時間登記入住，房間最多容納5個人，盡量減少人流聚集。

新加坡已推出「SG Clean」品質標準認證標章，以確保該場所符合衛生標準。當地旅遊局指，至今已認證超過25000個獨立場所，涵蓋零售、餐飲、持牌酒店、旅遊景點等15個類別，由7月起，當扡分階段重開景點及旅遊設施，已重開旅遊景點有42個、酒店223間及738個旅行團行程。

不過大部分景點的客容量均不得於同一時間超過50%，其中，當地著名景點濱海灣花園設計了手機應用程式，遊客要提前預約購票及了解參觀安排；入場時間亦以時段安排，以保持足夠社交距離。

此外，當地的郵輪海上假期已經重開，現時每艘郵輪的載客量只會降至總客量的50%，強調現時遊輪已經得到安全認證，暫時只適用於新加坡居民使用。