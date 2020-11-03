中大民調指　62.5%市民認為立法會形勢對監察政府有壞影響

立法會選舉延期1年，41名建制派議員留任，3名民主派議員拒絕留任。中文大學香港亞太研究所民調顯示，62.5%受訪市民認為，現時立法會勢對未來立法會監察政府工作的職能有壞影響。

最多受訪者認為 立法會最重要職能是監察政府

中大香港亞太研究所在10月19日至23日進行電話訪問，有38.8%人認為立法會最重要職能是監察政府工作，比例是各項職能之中最高，其次是審訂法律，佔23%，匯集民意、討論政策和提供意見則分別有15.2%、7.6%和2.6%。

受訪者認為，現時立法會民主派議員由24人減至21人，對上述五大職能均有壞影響，其中最多人認為會有監察政府工作的壞影響，佔62.5%，審訂法律有壞影響亦佔60.3%。

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至於對香港未來政治的影響，48.8%認為現時立法會形勢對政府施政有壞影響，覺得有好影響則有21%，覺得無分別亦有23.6%。對於香港與內地關係，38%人覺得有壞影響，22.6%覺得有好影響，26.8%覺得無影響。對於立法會審議議案進度，39.5%認為有壞影響，28.2%認為有好影響，24.2%認為無影響，顯示受訪者看法分歧。

泛民留任與否 逾六成人指不影響支持度

民主派議員留任與否，早前引起極大爭議。對於留任的民主派議員，有56.7%人認為未來行動會跟之前差不多，28.6%認為會更激烈，9.5%認為會變得較溫和。至於事件會否改變對民主派及建制派支持度，分別有63.4%及66%表示沒有改變。