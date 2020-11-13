被DQ泛民可再參選？　唐英年：可去信美國「洗底」　認後悔求制裁

全國人大常委會日前就立法會議員資格作出決定，港府隨即取消公民黨楊岳橋、郭家麒、郭榮鏗和會計界梁繼昌的議員資格。全國政協常委、香港友好協進會會長唐英年指，4人多次要求外國制裁香港，被取消資格是順理成章。 被問到4人以後能否再參選，唐英年指要交由選舉主任決定，認為4人需說服自己不是與中央政府和《基本法》作對。他更「獻計」建議4人可透過一些舉動「洗底」，例如撰寫一封聯署信至美國政府有關部門，稱很後悔以前做過的事，要求美國干預中國內部事務，並撤回過往言論，希望美國政府「知錯能改」，撤回對香港和中國不利的政策。

對泛民總辭失望 唐：「逗」4百萬薪津要為人民服務

日前有份上京的唐英年，今日聯同數十名港區全國政協委員開記者會，支持人大決定。他稱對泛民總辭感到失望，認為民選議員應盡心盡力，為香港人謀福祉和長遠計劃，又指立會議員每年「逗」4百萬薪津，便要為人民服務。

至於總辭議員能否再「入間」，唐英年表示，他們下次再參選，需再有選舉主任決定他們是否合資格，並證明他們並不是與中央政府和《基本法》作對。

唐英年提到，4名被DQ的議員多次公開宣揚「港獨」、要求外國干預香港事務，有人到華盛頓與美國官員和政界人士會面，要求美方制裁香港，行為與議員身份不相符，違反所有政治倫理，被DQ是順理成章，形容人大決定重要、合時，定下底線、劃下規矩，是廣大巿民樂於看到，因此港區全國政協委員堅決擁護支持決定。

被問到有否4人公開宣揚「港獨」的證據，唐英年僅稱，4人多次要求外國介入中國事務。

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林淑儀：立會仍有反對聲音

全國政協常委胡定旭稱，４人支持「港獨」，不符議員資格，指過去一年發生很多事，「大家都係愛香港、為香港好」，形容人大決定是「及時雨」。

全國政協常委、工聯會榮譽會長林淑儀表示，她非常贊成決定，認為人大決定是回復「一國兩制」的初心，定下「愛國者」定義。她又指，議會內仍有反對聲音，議員不是應該利用議會規矩「攬炒」，「打完鐘（點人數）就走出去」。

政協委員、民建聯黃英豪表示，若有美國人到北京，與中央親密互動，要求中國制裁美國，外國法律也一定會對付他們。