曾鈺成指立會無泛民　建制壓力更大  可探討DQ申訴程序

泛民15名立法會議員因4名議員被DQ而總辭，立法會前主席曾鈺成今日（13日）表示，相信建制派表現的壓力更大，認為是對其考驗。他強調，期望第七屆立法會選舉明年9月如期進行，選前建制泛民都應以正面、積極態度爭取市民支持。 他又指，今次4名議員因為人大常委會的決定被DQ是相當嚴重的罰則，對於未來應如何有足夠程序讓其申訴，可以探討。

曾鈺成被問到泛民總辭後的議會狀況，他反問有泛民時，發言的質素是否就會高了，又指之前議會經常流於點人數。不過，他指建制派今後的壓力會更大，因為要讓市民見到他們認真審議法案，是其考驗。他認為應先留機會，看建制派有何表現。

曾鈺成是較早倡議今年選舉的人，他強調希望第七屆立法會選舉如期在明年舉行，解釋指他建議押後一年，是為了讓政府做好準備，明年就算疫情跟今年9月一樣嚴重，亦可如期舉行選舉，並舉例指，美國、南韓、新加坡都在疫情橫行下舉行選舉。

他又表示，希望建制派及泛民主派用充分、正面的能力爭取市民支持，例如建制派議會上表現要好，泛民如影子議會亦要積極論政，相信做法對社會整體有利。

被記者用英語問到立法會內沒有反對聲音會否失去合法性（legitimacy） ，曾鈺成指，有關決定基於基本法，又指議會內只要有足夠法定人數，立法會就有足夠的合法性，不受泛民辭職所影響。

至於已辭職的議員被港澳辦及中聯辦批評後，會否影響日後參選？曾鈺成認為他們不能不作考慮，如是者，料可被認為違反擁護及效忠，但曾指暫未能判斷。

