人大DQ｜民主派總辭後首次流會　建制派提兩招拆解

人大常委會就立法會議員資格問題作出決定，港府隨即禠奪4名民主派議員資格，觸發15名民主派議員總辭。當中13人的請辭於12月1日才生效，但已辭職的議員繼立法會大會後，今（13）日繼續缺席立法會其他會議，今早舉行的一個小組委員會會議因此人數不足而流會，當時在席者只有地產及建造界議員石禮謙，是民主派總辭後首個流會。

《2020年陸軍義勇軍及海軍義勇軍恩恤金條例(修訂附表)令》小組委員會今早上舉行會議。該委員會共有10名委員，除唯一出席的建制派石禮謙外，其餘9人均屬民主派議員，分別為民主黨的胡志偉、涂謹申、林卓廷、黃碧雲、尹兆堅、鄺俊宇、工黨的張超雄、公民黨的譚文豪和街工的梁耀忠。

石禮謙表示，今早只有他和立法會秘書處同事在席，他坦言本身已預計有這個情況發生，他又說自己做了21年議員，先訂立、後審議的附屬法例多數毋須開會，惟因民主派要求就附屬法例召開委員會，因此建制派派出他一人，阻止泛民「搞亂」附屬法例，他又對泛民不出席會議很失望。

李慧琼指下月人數不足 可由內會決定存續

內會主席李慧琼表示，由於多名民主派議員的辭職生效日期是12月1日，在此日期之前由他們主導的小組委員會將會繼續進行，「理論上他們可以隨時回來開會」，除非他們主動向秘書處要求退出，否則流會情況將繼續發生。

在12月1日後，李慧琼說，該批小組委員會若不足法定組成人數3人，將會重返內會，由議員投票決定是否需繼續召開委員會審議。若法例已屆審議期限，委員會則「自然死亡」，若是無時效性的小組委員會，則視乎議員需要再作決定。

泛民早前動員加入多個小組委員會，在這些委員會佔多數席位。除了今日的《2020年陸軍義勇軍及海軍義勇軍恩恤金條例(修訂附表)令》小組委員會，還包括一些與疫情相關的委員會，例如支援運業界的豁免或寬減收費措施小組委員會、延長豁免政府收費以支援海事及物流業小組委員會、為零售及飲食業提供豁免或寬減收費措施小組委員會、為旅遊及娛樂行業提供豁免及寬減收費措施小組委員會。

此外，泛民人數佔優的委員會還有修訂《人事登記（申請新身分證）令》小組委員會、《僱傭（修訂）條例》小組委員會、《預防及控制疾病條例》小組委員會，以及《香港飛航費用（修訂）規例》小組委員會。