求美國制裁遭DQ？　郭家麒爆：公民黨曾有人籲美方勿輕易制裁香港

特區政府周三（11日）根據全國人大常委會決定，宣布公民黨楊岳橋、郭榮鏗、郭家麒及會計界梁繼昌4名第六屆立法會議員，即時喪失議員資格。15名民主派議員隨即宣布總辭。 被撤銷議員資格的郭家麒今（14日）在商台節目《政經星期六》表示，離開立法會的心情沉重，但並非擔心個人榮辱，而是擔心香港未來的發展。他批評人大今次的決定代表一國兩制「真正已死」，對香港發展造成無可挽救的打擊。 對於有指公民黨因要求美國制裁香港才被DQ，郭家麒在節目中「自爆」，稱有公民黨成員曾經在美國，向美方表示不要輕易制裁香港，因不想香港受經濟打擊，只是當時沒有向外透露。他又指，公民黨都希望香港亂局會停，希望對方以外交途徑與中方或香港交涉。

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郭家麒未定會否司法覆核

被問到會否就人大決定提出司法覆核，郭定麒稱正與律師團隊商討，但承認情況非常困難。他表示，從過往司法覆核的經驗中，可見每次在挑戰不公平的情況時，即使當中有法律觀點認為他們有勝訴的機會，但人大常委會就會隨即釋法，即使取得司法覆核許可，亦會出現類似情況。他形容自己以個人身份提出司法覆核猶如「血肉長城」，故暫未決定會否提出司法覆核。

胡志偉批林鄭缺管治意志

出席同一節目的民主黨胡志偉批評，人大決定中寫明今次是由特首林鄭月娥提請中央，顯示她缺乏管治香港的意志，只會執行來自北京的命令，損害港人利益。他強調，若民主派留在立法會，會傳遞只作「民主花瓶」的錯誤信息，因此要用強烈態度總辭，形容是「無奈下要走的一步」，否則只會成為千古罪人。

15名民主派議員總辭

梁家傑：繞過法庭和《基本法》是壞先例

公民黨主席梁家傑在港台節目《星期六問責》上形容，4名民主派議員被DQ的事件是不幸，認為今次做法是繞過法庭和《基本法》第79條，開了壞先例。他估計中央最初可能想給予民主派機會「痛改前非」，但發現民主派在過去一段時間多次點人數「拉布」，最終決定出手DQ議員。

談及民主派未來路向，梁家傑認為可轉戰公民社會，保持民主聲音，例如公民黨可開班教授法律知識。至於會否參選下屆選舉，他指要先視乎當時議會是否仍有讓民主派發聲的空間。

謝偉俊相信，在未來一年建制派將要肩負「反對派」的聲音，避免議會內只餘下一種聲音。

謝偉俊：建制派在議會如單親家庭

建制派立法會議員謝偉俊表示，自己支持議會內有反對聲音，民主派總辭令建制派在議會猶如單親家庭。他批評民主派過往不斷以點人數、提規程問題等「小學雞」方式拖延進度。

謝偉俊相信，在未來一年建制派將要肩負「反對派」的聲音，避免議會內只餘下一種聲音，認為建制派會在不觸犯底線的前提下，兼容反對政府的聲音。