沙半山手記｜境外投票突「收油」　待中央拿捏得失再定奪

港府較早前指，因新冠肺炎疫情凸顯現行選舉制度不足以應付特殊情況，有意修改《選舉條例》，讓居住內地港人可在當地投票；當時有消息指港府計劃以最快速度提交立法會審議，務必趕及明年立法會選舉實施。 特首林鄭月娥接受內地傳媒訪問時更稱，讓內地港人可以投票是「社會訴求」，似乎勢在必行。惟據了解，近日港府內部對「境外投票」突然「收油」慢駛，主因是北京正在「拿捏得失」，令事態出現變數。

境外投票議題源於原定的九月立法會選舉，鑑於今年踫上大疫情，33 萬常住廣東省的香港永久居民，大部分可能因而無法回港投票，而這些票源被視為建制派境外票倉，足以左右選情，故當時有建制派人士大力主張開放境外投票，令議題一時間高唱入雲。直到上月底，政制及內地事務局局長曾國衞在立法會接受議員質詢時，首次公開透露政府正積極研究境外投票；其時政界推算，境外投票若要趕及在明年立法會選舉落實，最遲明年首季便須走完整個立法程序，以備在明年選民登記工作開始前，開展及完成有關行政程序，所以立法工作可謂爭分奪秒，而外界亦一直以為港府內部正如火如荼推展中。

不過，事態發展卻有點反高潮，據悉如今這輛看似由港府掌舵的高速列車近日忽然「收油」，處於「低速」行車中。消息指，在背後真正手握「軚盤」的中央政府，目前仍在就開放讓港人在內地投票一事「計緊數」，權衡利弊得失，令事情出現變數。

或令「民主種子」在內地植根 「新選民」非一定支持建制派

據了解，北京考慮是否開放讓港人在內地投票，有一個不便明言的擔憂，就是直選的「民主種子」可能引入神州大地，長遠或會引起蝴蝶效應，出現無法預知的政治後果。

另一方面，境外投票是否絕對有利建制派，亦存在疑問。目前，未有實際統計數字可以證明，境外投票可以為建制派增加多少選票。立法會前主席曾鈺成就曾表示，相信建制派不會回內地拉票，「因為唔值得咁做，我想像唔到他們會在深圳擺街站」。他認為這批「新選民」並非一定支持建制派，又稱自己認識很多人到大灣區「搵食」，不過當中有不少人在意識形態上也是支持泛民。如果得益不多，卻為內地「社會穩定」帶來風險，是否值得硬推？相信這是北京正在盤想的問題。

建制猛推 港府接硬任務

有本地政界人士表示，當初是建制派中人大力猛推，甚至透過中聯辦「游說」，港府才勉為其難接下這項「硬任務」，準備向立法會硬闖。不過，不知何故，部分當初力推的建制派如今突然「轉軚」，覺得毋須硬來，加上北京對港人在內地投票不無顧慮，港府亦「收油」慢了下來。

那麼，改讓內地港人以郵遞方式投票又如何？知情人士稱，港府不會考慮此方案，「因為無法確保內地的投票人不是在受脅逼的情況下投票」。

該名知情者又稱，明年中過後，疫情很可能已放緩，港府實有大條道理放棄境外投票計劃。

立法程序需時 施政報告揭盅

當然，目前港府對境外投票只是放慢節奏，等候北京發落，最終推或是不推，都有可能。沙半山向部分建制派人士打聽，均稱沒有收到要「煞停」的消息，有人甚至說必定會做。

看來，答案要等施政報告揭盅，事關若北京最後拍板去馬，希望趕及明年立法會選舉落實，便須盡快把草案提交立法會審議，如果今月底施政報告也沒有實質性宣布，似乎計劃「胎死腹中」的機會極大。