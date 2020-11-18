油麻地奪命火｜建制提緊急質詢　梁君彥指非急切拒批　總辭後首次

油麻地廣東道560號唐樓日前發生奪命大火，釀成7死11傷。民建聯主席李慧琼和經民聯主席梁美芬去信立法會主席梁君彥，要求就事件在今天（18日）的大會提出緊急質詢，但梁君彥拒批。 他稱經考慮所有相關因素後，認為有關事項不符合《議事規則》第24(4)條中「性質急切」的條件，認為即使該項質詢在日後的立法會會議才提出，亦不會失卻意義。

李慧琼提出質詢，關注消防安全巡查及支援死傷者家屬的事宜。（梁鵬威攝/資料圖片）

梁君彥拒批緊急諮詢 泛民總辭後首次

梁美芬日前去信梁君彥，要求提出緊急質詢，跟進三無大廈改善消防安全的問題。李慧琼提出的緊急質詢關注政府會否為有需要的死傷者家屬以至災民，提供即時經濟援助及其他包括心理輔導的支援。

梁君彥今天去信回覆兩名議員，表明不會批出有關緊急諮詢。他稱獲悉這宗造成多人死傷的嚴重火災後，感到十分難過，但經詳細考慮議員要求提出急切質詢的內容及理據後，認為有關事項不符合《議事規則》第24(4)條中「性質急切」的條件，認為即使該項質詢在日後的立法會會議才提出，亦不會失卻意義，認為議員可考慮循其他渠道跟進件，例如輪候質詢時段在日後的立法會會議上提出質詢，或在相關事務委員會跟進。

梁美芬關注政府採取甚麼跟進行動。（余俊亮攝/資料圖片）