油麻地奪命火｜逾萬幢舊樓或存消防問題　台灣要求設避難工具

油麻地廣東道唐樓日前發生7死11傷的奪命火，令外界關注舊樓的消防安全問題。資料顯示，在2019年，全港有39,000幢住宅或綜合樓宇，當中超過一萬幢是樓齡超過50年的舊樓。 肇事唐樓於1951年落成，樓齡已69年，惟全幢並無任何消防設備。屋宇署及消防處曾巡查約9,000幢建築物，共發現6.6萬個「消防安全指示」，但只得27%指示已遵從或撤銷。 參考台灣，當地在符合一定條件後，不同場所的樓層都要設置避難器具，例如地下層要有避難梯、第二層則要有緩降機或滑臺等，涵蓋住所、旅館、學校等。在無法利用其他通道進行逃生動作時，可利用緩降機等其他避難器具逃生。有測量師指，舊樓要改善消防系統有一定困難，由於涉及業權問題，加上不少舊樓沒有業主立案法團，在管理層面上難以處理。

11月15日晚上，油麻地廣東道唐樓發生大火，奪去7條少數族裔人士性命。肇事唐樓於 1951 年落成，迄今樓齡已69年。（讀者提供）

本港早期興建樓宇時要求較簡單，測量師學會建築政策小組主席何鉅業說，在50至60年的樓宇中，雖然結構牆要有防火功能，但對於水龍頭、照明燈等的消防系統，當時沒有相關要求。

為改善舊式樓宇的消防安全，《消防安全（建築物）條例》在2007年生效，受條例規管的目標樓宇共約13,500幢。根據要求，所有在1987年3月1日或之前建成或批出圖則的商住樓宇，必須符合條例要求，以提供合適的消防安全裝置，包括提供消防栓及喉轆系統、手控火警警報系統等，同時亦要設有逃生途徑、樓宇耐火結構等。

僅27%消防安全指示被遵辦

肇事唐樓於 1951 年落成，迄今樓齡已69年，也受《條例》監管，惟全幢並無任何消防設備，而涉事大廈尚未巡查。發生意外後，屋宇署曾派員到場視察，發現大廈閣樓、2樓及3樓單位入口的防火門被移除。

不過，消防設備不及格的樓宇，可能隨時更多。據政府統計，自《條例》生效後截至今年6月30日，屋宇署聯同消防處共巡查了9,588幢建築物，期間共發現6.6萬個「消防安全指示」，但只得1.8萬個指示已遵從或撤銷，僅佔整體27%。

油麻地廣東道唐樓大火情況

+ 5 + 5 + 5

去年只得22宗被定罪

保安局曾指，消防處及屋宇署一般會給予有關業主一年時間遵辦指示。若業主未能在合理時間內遵辦，但又未能提出充分理據支持延期的申請，部門或會採取執法工作。按屋宇署的數字，就《建築物條例》、《消防安全（商業處所）條例》及《消防安全（建築物）條例》針對改善防火規格，去年只發出36次傳票，定罪個案只得22宗。

在台灣，不同場所都要按照規定設置避難器具，包括緩降機。（新竹市消防局YOUTUBE截圖）

台灣規定放置避難器具

參考台灣當地法規，根據消防安全設計，建築物在符合一定條件後，不同場所的樓層應設置避難器具，例如地下層要有避難梯、第二層則要有緩降機或滑臺等，當中包括住所、旅館、學校等。在無法利用其他通道進行逃生動作時，可利用緩降機等其他避難器具逃生。

測量師：舊樓管理能力較低

何鉅業說，舊樓要改善消防系統有一定困難，例如水缸或需設置在天台上，但樓宇的天台可能並非公用，而是有業權的地方，加上不少舊樓沒有業主立案法團，在管理層面上難以處理。他又指，改裝後的消防系統需要電力支援，有部份舊樓或難以負荷，或要處理電錶等的問題，使難度增加。至於台灣的做法，他稱香港的街頭較多人，相對危險，難以從「根本」處理現時的舊樓問題。