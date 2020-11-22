新冠肺炎．11.22｜增68宗確診本地佔61宗　跳舞群組累計80人染疫

本港新冠肺炎疫情反彈，料踏入新一波疫情，今日再新增68宗確診個案，另有逾50宗初步確診個案。衞生防護中心傳染病處主任張竹君指，跳舞群組已累計錄得80宗個案，加上患者各有不同活動，形容形勢「難控制」。而今日新增個案中，再有11宗個案是無感染源頭個案，本港至今已累計錄得5629個案。

衞生署列出14個舞廳或舞蹈中心，任何人在11月1日後赴過表列的14間舞廳或舞蹈中心，必須在11月24日前接受檢測。

【23:35】衞生署衞生防護中心晚上公布確診者住宅名單，除分布港、九及新界外，多個豪宅單位榜上有名，包括半山區花園台、敦皓，以及跑馬地紀雲峰等。

確診大廈｜新增患者住處遍佈全港 跑馬地紀雲峰、半山敦皓上榜

【22:20】今天（22日）大批市民到4間社區檢測中心做測試，但人數十分多，甚至迫爆檢測中心，部分人更因額滿而未能接受檢測。政府晚上發稿指，市民可以利用不同途徑接受病毒檢測，包括於醫管局47間指定普通科門診診所索取深喉唾液測試樣本收集包。另外，各社區檢測中心將會視乎需要增加檢測名額及延長服務時間，及預留一定檢測名額予需要接受強制檢測人士。

跳舞群組強制檢測人士迫爆檢測中心 政府：有不同途徑檢測

【21:06】瑪利曼小學向家長發通告，指小學三年班一名學生，被界定為「密切接觸者」，並已送往檢疫中心及接受檢測。由於該校早前已有上呼吸道感染個案爆發，故小一至小三學生會停課兩星期，而小四至小六學生則至少停課一星期。

【19:50】網上片段可見，美孚君好宴會廳曾於11月中，有人包場舉辦生日會，可見到多人在場內載歌載舞，惟跳舞時未有戴口罩，而酒樓已於熒光幕上寫上「非進食時，請戴口罩」字句。

確診女患者曾訪美孚君好宴會廳 片段見數十人日前曾除罩熱舞

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新冠肺炎｜消息：醫管局將於本周三再度啟用亞博1、2號館接收病人

新冠肺炎｜輸入個案引發四波疫情 政府後知後覺致爆完再爆

【18:30】食環署表示，未來一個星期會繼續積極嚴厲執法行動，在全港各區餐飲處所加強巡查並按需要與警方採取聯合行動，確保餐飲業務負責人及市民嚴格遵從相關規例，發言人指，與警方昨晚再次展開聯合行動，巡查中環蘇豪區48間餐飲處所（包括酒吧），並向一名涉嫌違反《規例》中有關桌子之間距離規定的餐飲業務負責人展開檢控程序。

新冠肺炎｜食環署上周末巡餐飲業處所3066次 檢控9名違規負責人

發言人指，總結過去兩天(20、21日)，已合共巡查全港餐飲業務處所（包括酒吧）3,066次，並向9名涉嫌違反《規例》的負責人展開檢控程序，主要關乎處所內每枱人數超出有關規定，餐桌之間距離未符合有關規定以及在處所內未有除於餐桌飲食外一直佩戴口罩。

【18:10】知名食肆「澳洲牛奶公司」宣布，鑑於第四波疫情，為顧客、員工著想，决定由11月23日起休業，直至另行通知。

新冠肺炎｜澳牛周一起暫停營業至另行通知 爆疫後第三度關門

油麻地的梁顯利油麻地社區中心職員指，二百多個安排予相關群組、到晚上八時的籌號已經全部派完。（曾凱欣攝）

【17:03】張竹君指，近幾天已送了300多人到檢疫中心，他們都是密切接觸者。

至於個案#5579，居於順天邨天瑤樓，曾去過美孚君好酒樓，報稱當日食晚飯、跳舞，而今日起餐飲處所不應有現場表演或跳舞，相信政府會考慮其他各種收緊方案。

【16:50】張竹君表示，不能預測跳舞群組仍會有多少人確診，當局已做了很多措施去控制，例如公告希望曾去過人士接受測試，希望減低傳播。她又提到，病毒尤其在冬天可存活及停留更長時間。

新冠肺炎｜市民逼爆社區檢測中心 張竹君：仍有其他檢測渠道

至於政府公布會向確診患者派發5000元津貼，她指自己不知道詳情，但相信不會有人令自己感染去拿取津貼，因為不合邏輯。

【16:47】張竹君指，今日暫有50多宗初步陽性個案。

她又指，確診數字上升得很快，尤其是跳舞群組，而且不少患者沒有病徵， 各人有不同活動，「難控制形勢、滲入不同區」，呼籲市民保持社交距離。至於在家工作安排，她希望僱主可盡量安排，政府亦可考慮收緊社交距離措施。

【16:39】醫院管理局總行政經理（質素及標準）劉家獻指，社區多了很多無源頭個案，市民如有不適盡快求醫，無論是普通科或私家診所亦可，只要病徵輕微、自覺高風險、需要強制檢測，均可去47間普通科門診拎樣本包。

他又指，今日起他們將樣本交到普通科門診後，如檢測陰性會有SMS短訊通知，一改以前只通知化驗結果呈陽性的做法，新安排下今日向診所交回樣本，最快應可1至2日內收到電話短訊結果。

而截至今早9時，至今有164名確診病人分別在醫管局19間醫院留醫， 8人情況危殆，2人情況嚴重，154人情況穩定。

【16:30】衞生防護中心傳染病處主任張竹君表示，截至今日凌晨零，新增68宗確診個案，其中輸入個案有7宗，餘下61宗個案為本地個案，當中50宗為有關連個案，跳舞群組已佔其中46宗，即該群組已累計錄得80宗確診個案。而本地無源頭個案為11宗，有4宗個案是早前確診者的密切接觸者。而今日新增個案中，有34宗是經檢測中心發現。

新冠肺炎｜單日增68宗 跳舞群組累計80人 毅進教師受家人傳染

張竹君表示，其中2位確診者，是跳舞群組的場地負責清潔人士，估計可能有環境污染導致員工感染。而跳舞群組包括一位屋企人，是一名教師，於長沙灣專上學院毅進課程任教，最後上課日是11月21日，當時班上有20多人。

至於其他無源頭個案，其中一名是70歲女子，居於葵涌，於11月19日開始不適，而她於11月17日曾在禮頓山社區會堂唱粵曲，現場另有近20位觀眾。

再增11宗源頭不明確診 唱大戲70歲老婦、美孚君好酒樓茶客染疫

而個案編號#5579，居於觀塘與家人同住，11月20日不適，曾於11月16日到美孚君好酒樓，當時有「食飯跳舞」，並指筵開多席，張竹君指當時可能是一個「高危活動」，呼籲出席過活動的人都去接受檢測。

而個案編號#5620是一名17歲學生，在大埔靈糧堂劉梅軒中學上學，11月20日最後一天上課，已指示該校停課，教師及學生要做檢測，由於有家人在聖公會阮鄭夢芹小學返學，該校都要停課。

【16:00】香港大學李嘉誠醫學院微生物學系講座教授袁國勇團隊的一項最新研究揭露，若病人同時感染到H1N1流感病毒和新冠病毒，會加重肺炎病情。該研究利用倉鼠實驗模型，發現感染兩種病毒的倉鼠體重下降，肺部損傷和炎症反應都明顯比單一病毒感染加重，雙重感染倉鼠的腸道炎症和病毒也增加。

團隊認為，全民接種流感疫苗預防雙重感染，對控制疫情有重要意義。該研究成果已於昨天（21日）在線發表在國際科學雜誌《臨床感染性疾病》(Clinical Infectious Diseases)。

倘雙重感染H1N1流感與新冠病毒 袁國勇團隊研究揭肺部受創更嚴重

袁國勇團隊的一項最新研究揭露，若病人同時感染到H1N1流感病毒和新冠病毒，會加重肺炎病情。（資料圖片／張浩維攝）

01直擊｜尖沙咀旺角持牌酒吧違令晨營業 40客人飲酒食水煙無王管

【15:55】本港爆發第四波疫情，過去四日錄得90宗確診個案。為減少感染風險，政府下令11月16日起全港酒吧縮短營業時間，由凌晨2時提前至須於午夜12時關門，每枱最多人數亦由四人減至二人。



不過，記者上周五（20日）晚到尖沙咀及旺角一帶視察，發現部份酒吧未有遵從防疫規例。有酒吧凌晨照常營業，估計場內逾40人聚集，更出現多達10人圍着食水煙；有酒吧佯裝準時落閘，暗地卻將部分客人帶到私隱度較高的相連舖位繼續劈酒，逃避執法人員。

百樂會跳舞十多年市民撲幾間中心因額滿仍無法檢測：我哋有幾百人

【15:58】政府刊憲要求於11月1日至11月21日曾到過14間指明跳舞場所的人士需於本周二前接受檢測。



社區檢測中心投入服務的第二個星期，今日(22日)梁顯利油麻地社區中心再演混亂情況。有自稱於尖沙咀加拿分道「百樂會懷舊歌舞」跳舞十多年的市民指，由今早起頻撲多間不同檢測中心，但因為額滿仍然未能夠成功做檢測，認為當局要求強制檢測，但相關安排混亂，「唔該佢（林鄭特首），知唔知我哋有幾多百人？」

夏小姐認為，當局安排混亂，給予他們完成檢測的時間不夠充裕。（曾凱欣攝）

新冠肺炎｜大埔劉梅軒中六生初確診 學界日內商討應對行動

【14:45】本港再爆發新一波新型冠狀病毒肺炎疫情，據悉本港今日新增約71宗確診個案。大埔靈糧堂劉梅軒中學昨日（21日）在學校網頁公布，該校一名中六學生初步確診，上周五（20日）曾回校上課。



津貼中學議會主席劉振鴻表示，將於短時間內召開會議討論疫情最新情況，至於全面停課與否未有定案，但他直言若在校園出現爆發則應考慮進一步行動，最終會視乎衞生防護中心的專業意見作決定。小學校長吳永雄則認為，在新型冠狀病毒、流感及上呼吸道感染夾擊下，停課屬合適及有需要，但建議當局在宣布大規模停課前，應避免如上周初小停課般趕急，至少給予兩天至三天時間緩衝。

靈糧堂劉梅軒中學昨接獲通知，一名中六學生初步確診。（資料圖片／梁銘康攝）

新冠肺炎│檢測中心現混亂 跳舞群多人做檢測 職員安排前後不一

【14:30】本港新冠肺炎疫情反覆，截至昨日為止，跳舞群組累計感染人數超過30人，政府刊憲要求於11月1日至11月21日曾到過14間指明跳舞場所的人士需於本周二(24日)或之前接受檢測。

然而，今日不少市民到社區檢測中心檢測，令混亂情況再現。位於油麻地的梁顯利油麻地社區中心有大批市民排隊等候，有曾經到過跳舞場所的人指，得知需要強制檢測後便進行網上預約，惟到場時職員表示「跳舞群組」的人士需要分開派籌，但今日的籌號亦已派完，即使已預約亦不能夠做檢測。但其後職員又聲稱，由於群組人數眾多，為疏導人流，「跳舞群組」的人士只要在網上預約了便可以付費入內進行檢測。



鰂魚涌社區會堂亦出現類似情況，排隊的人龍並沒有分開強制檢測與自願檢測的市民，不少市民亦指安排差，而且排隊隊伍移動速度極慢，有市民預約11時進行檢測，但到12時仍在隊伍的中間；至下午約一點時，甚至取消即場登記人士進行檢測。

新冠肺炎｜盧寵茂批強制檢測實則軟弱 梁子超指抗疫要多管齊下

【14:25】香港大學深圳醫院院長盧寵茂今日在港台節目《城市論壇》指出，應該借鏡內地做到應檢必檢且應檢即檢，認為政府現時針對跳舞群組的措施看上去強硬，但實則軟弱，不僅時間上慢半拍，且留口水測試的方式並不安全。呼吸系統專科醫生梁子超則認為，現時病毒已入社區，無法靠單一方法控制疫情，他同意針對特定群組，政府應及時介入，但認為若有上呼吸病徵的人都必須強制檢疫則是好混帳，認為通過這種方式找到個案概率極低，醫學上需要結合流行病學的風險去判斷，並非單憑病徵。

新冠肺炎｜梁子超：未來兩周為黃金介入時間 否則個案會翻幾倍

【14:15】呼吸系統科醫生梁子超今日在港台節目《城市論壇》指出，未來兩周是控制疫情的黃金介入時期，政府應該盡快收緊社交距離措施，否則疫情短期內會翻幾倍。

【13:40】港大醫學院最新「本地個案的即時有效繁殖率」升至1.845，代表一名患者可傳給兩人，本地疫情惡化。

港大醫學院最新「本地個案的即時有效繁殖率」升至1.845。（港大醫學院網頁截圖）

【12:50】大埔靈糧堂劉梅軒中學於網頁表示，學校於上周六(21日)接獲一位中六學生通知，初步確診新冠肺炎。該學生最後於20/11(星期五)回校上課，亦有參與下午的補課。 學校已經啟動緊急事故應變小組，即時開會商討各項跟進，並同時等待教育局及衛生防護中心正式通知及具體建議。

(靈糧堂劉梅軒中學網頁截圖)

【11:47】消息指，今天新增71宗確診個案。

【11:00】行政總監韋志成今日（22日）在網誌中表示，研發團隊正開發市建局「健康碼」第二版本，增設行程紀錄搜索，將職員在過去14天的行程紀錄，轉化成互動地圖；另外亦會參照內地「健康碼」，研究加入「綠、黃、紅」三色類別。他鼓勵職員同時下載政府「安心出行」程式，同時希望團隊能探討將市建局「健康碼」連結「安心出行」的可行性。市建局推新版「健康碼」 仿內地設三色警告 或結合「安心出行」

薛永恒（左二）、韋志成（左一）及黃永光（右一）到荃新天地商場，聽取茶餐廳店長講述應用「安心出行」流動應用程式的好處。（市建局提供）

新冠肺炎｜曾赴14間跳舞廳須強制檢測 張竹君：群組現超級傳播 新冠肺炎｜張竹君：初步確診增逾60宗 疫情來勢洶洶 籲盡量留家 旅遊氣泡｜香港新加坡旅遊氣泡延期兩周 一文看清退款安排

【10:45】梁卓偉指第四波疫情非來自第三波剩餘病毒株，而是新進入本港的病毒株，估計是早前酒店檢疫容許檢疫人士接待訪客的漏洞造成，令檢疫人士與訪客交叉感染，把病毒帶到社區。



他又指，未來二至三星期有大批英美加留學生返港，部分國家已採取封區甚至封城措施，反映當地疫情嚴峻。為避免漏洞再現，他認為，最有效方法是設專門檢疫酒店。

梁卓偉指未來兩、三周大批英美留學生返港 倡設專門檢疫酒店

【10:30】港大醫學院院長梁卓偉今日（22日）接受無綫節目《講清講楚》訪問時表示，過去數天本地確診個案幾何級數增長，病毒即時繁殖率達1.84，反映第四波疫情正式開始，建議政府在18區分別至少設立一間檢測中心，以及在地鐵站派發及收集樣本瓶，令檢測方便得如便利店，相信有助避免重返第二或三波大規模社交距離措施。新冠肺炎｜梁卓偉指確診幾何級數增長 檢測中心應擴展至每區一間

梁卓偉再促限定部分酒店只可供抵港人士檢疫。（資料圖片／余俊亮攝）

【10:00】新冠肺炎疫情反彈，昨日（21日）跳舞群組再增添21人確診，今日（22日）早上到達多間相關舞廳鄰近的灣仔鄧肇堅醫院貝夫人普通科門診，觀察鄰近居民拎取樣本收集包的情況。早上到醫院領取樣本收集包的市民並不多，有市民表示親人曾到訪相關舞廳，亦有市民與確診者居住同一大廈所以進行檢驗求安心。跳舞群組爆發 親友曾到相關舞廳 市民領樣本包化驗求安心

【09:30】陳肇始指社區已有很多傳播鏈，單靠政府收緊並不足夠，呼籲市民亦要自律。她又強調，政府有決心將疫情壓到最低，不排除會再加大力度遏止疫情。

新冠肺炎｜陳肇始強調政府有決心壓低疫情 不排除再加大力度遏止

【09:00】食物及衞生局局長陳肇始今日（22日）在商台節目《政好星期天》直指，現階段疫情已經惡化，預料確診個案會繼續上升。她又指，計劃下周至少增加五個社區檢測中心，並會在部分確診個案較多的地區，設置流動採樣亭。對於確診市民可獲5千元津貼，她認為「唔會鼓勵到人確診」，又指津貼將不設資產審查，強調目的為鼓勵市民進行檢測，又呼籲有病徵人士盡快求醫。新冠肺炎｜確診市民獲5千津貼 陳肇始：鼓勵檢測不設資產審查【08:30】政務司司長張建宗今(22日)於網誌談及疫情時形容疫情形勢急轉，來勢洶洶，他指本港正處於防疫的危急時刻，特區政府正嚴陣以待，密切留意疫情發展，不排除推出更嚴厲的防疫抗疫措施，全力遏制疫情，令粵澳及內地當局對香港放心，務能盡早逐步有序地恢復三地通關，重啟本港經濟。

他又指，第四波疫情來勢洶洶，經濟前景仍面對不確定性，就業市場疲弱，預期會面對相當壓力，失業率依然會偏高。

張建宗表示不排除推更嚴厲防疫措施 令粵澳及內地對香港放心

【06:00】政府表示考慮到部分市民擔心接受檢測確診後會影響生計，政府將會為本地感染確診的市民提供一次性的津貼，金額為一筆過港幣五千元。詳情稍後會由勞工及福利局公布。

▼14間舞室與跳舞群組有關▼

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確診大廈｜跳舞群組多住豪宅 半山花園台、比華利山君臨天下上榜

【00:00】本港新冠肺炎疫情急劇反彈，今日新增43宗確診個案，本地個案佔36宗，21宗與Starlight Dance Club及百樂會懷舊歌舞等14個舞蹈場所有關。跳舞群組患者的住址涉及多幢過千萬豪宅，有76歲老婦（第5557宗個案）居於樓價逾8千萬元的半山區花園台，另有患者住在半山區殷榮閣、跑馬地比華利山、西灣河嘉亨灣、尖沙咀君臨天下等等。



另外，有13宗個案感染源頭不明，當中4人住在旺角或大角咀；2人住在深水埗；亦有人住在半山區蔚山花園、啟德嘉匯及將軍澳日出康城等。

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▼11月16起收緊防疫措施▼