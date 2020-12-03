逾六成受訪基層反對明日大嶼　團體籲勿借劏房戶過橋

特首林鄭月娥在2020年施政報告中指，「明日大嶼」人工島上七成用地將會興建公營房屋。經政府調動議程後，立法會財委會將會在明日（4日）首先審議用作前期研究的5.5億撥款，預料將會順利通過。有關注基層住屋權益的團體今日（3日）發表調查報告，表明劏房戶反對明日大嶼願景，認為計劃資金投入過大，而收成期亦過長，「二、三十年後先畀一樣嘢我哋，我哋唔係要呢啲。」團體建議政府優先採用棕地建屋，盡快舒緩基層房屋需求。

特首林鄭月娥在2020年施政報告中指，「明日大嶼」人工島上七成用地將會興建公營房屋。（資料圖片）

關注基層住屋聯席在11月26日至12月1日間進行「劏房戶對明日大嶼意見問卷調查」，合共收到386份問卷，並在今日發布調查結果，結果顯示超過六成受訪者反對明日大嶼，當中超過一半受訪者表明，計劃耗用大量公帑是反對的主要原因。

居於劏房四年的江先生認為，明日大嶼「遠水不能救近火」，對計劃漠視基層市民利益表示憤怒，「差唔多要20年先起到啲樓。」他續指現時的居住環境十分惡劣，自己最關注的是房屋議題，「我今年都60歲，相信都無機會等到80歲，我真係無想到明日大嶼會幫到我。」他呼籲官員體諒基層生活，「二、三十年後先畀一樣嘢我哋，我哋唔係要呢啲。」

劏房戶江先生慨嘆，填海造地需時日久，「我今年都60歲，相信都無機會等到80歲」。（資料圖片）

憂資助出售單位未能惠及基層

組織幹事李大成表示，由於近年公營房屋的供應大減，基層市民對明日大嶼的房屋供應策略都十分關注，而政府一直都以解決房屋問題作理由，執意推行填海計劃，「但劏房戶對此好有保留，請唔好再用劏房戶作為擋箭牌，去推啲劏房戶唔想要嘅嘢。」他續指，有大概七成受訪者不滿意今年施政報告的房屋政策，顯示政府未能為劏房戶解困。「短期無乜嘢幫到佢哋，仲要將一個20年之後嘅假希望話畀佢哋聽，係一件好差嘅事。」

組織幹事李大成（左）批評政府「用劏房戶作為擋箭牌」，硬推填海計劃。（關注基層住屋聯席Facebook截圖）

林鄭在上周三（25日）宣讀《施政報告》，強調明日大嶼在香港中長期房屋供應的重要性，據了解，人工島上最多能提供7.8萬個住宅單位，公私營房屋七三比；此外，政府在施政報告中提到已覓得330公頃土地，在未來十年興建31.6萬伙公營房屋，而在接下來的五年內，將有9.52萬伙公營房屋落成，當中約三分之一為資助出售房屋。李大成質疑，明日大嶼計劃中提及的公營房屋，絕大多數為資助出售單位，且可能包括樓價更高的首置上車盤，基層未能受惠。

關注綜援低收入聯盟成員李芝融表示，擔憂明日大嶼超支，會擠壓社福資源。（資料圖片）

李芝融：投資巨大擠壓福利開支

關注綜援低收入聯盟成員李芝融提到，工程成本會隨通脹而攀升，現時明日大嶼預計耗費6,240億港元，最終的開支恐怕會破萬億，加速耗盡財政儲備。他續指，政府在制定失業援助措施方面「唔願郁」，在可見將來，他預計失業人口以及申領綜援數量將直線上升，「政府係咁長遠嘅時間，投資咁多錢，去一個未知成效嘅地方，值唔值得呢？」他促請政府將財政儲備用於刀尖上，例如設立失業援助金，解救基層市民所需。

香港天主教正義和平委員會幹事黎汶洛則擔心，政府會在市場集資進行明日大嶼填海工程，他擔憂引入市場資金後，人工島上公私營房屋的比例會因而改變，又或令明日大嶼成為市場炒賣的項目，將基層住屋需求拋諸腦後。

全港分別約有1,414公頃和165公頃有作業和沒有營運的棕地，主要位於新界西北和新界東北，面積大於1,000公頃的「明日大嶼」。（資料圖片）

建議優先發展棕地

根據規劃署數據，全港分別約有1,414公頃和165公頃有作業和沒有營運的棕地，主要位於新界西北和新界東北，面積大於1,000公頃的「明日大嶼」。組織提倡「先棕後綠」原則，建議政府使用棕地發展公營房屋，以替代填海作為優先選項，加快供應房屋落成速度，且避免破壞環境。調查顯示，約有40%受訪者認為，利用棕地興建公營房屋最能提高公屋供應量；而回答填海造地的，則只有10%左右。