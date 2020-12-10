新冠肺炎｜仁濟手術室護士、屯院文職染疫　醫管局稱無病人受影響

本港新冠肺炎疫情嚴峻，今日（10日）新增112宗確診個案，另外有50多宗初步確診個案。醫院管理局表示，仁濟醫院手術室一名護士初步確診，另外3名護士被列為密切接觸者，無病人受影響。屯門醫院病人資源中心一名文職員工亦初步確診，8名同事被列為密切接觸者。而聯合醫院一名支援服務員工曾清潔確診者使用的洗手間，期間無穿著保護衣，被列為密切接觸者。

▼港府公布收緊防疫措施（12月8日公布）▼

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衞生防護中心傳染病處主任張竹君稱，本港今日（10日）新增112宗新型冠狀病毒確診，包括102宗本地個案，當中34宗源頭不明。

醫院管理局總行政經理（病人安全及風險管理）何婉霞表示，仁濟醫院手術室一名護士初步確診，其家人昨日（9日）亦初步確診。該護士於12月7日凌晨最後上班，當日另外3名護士曾與他在休息室見面，期間短暫脫下口罩，被列為密切接觸者。何婉霞說，該護士在工作期間有穿戴合適裝備，無病人因此受影響。

仁濟醫院手術室一名護士初步確診。（資料圖片）

另外，屯門醫院病人資源中心一名文職員工亦初步確診，其工作不需要接觸病人。8名同事與患者工作接觸較多，或者曾一同用膳，被列為密切接觸者，他們的檢測結果均呈陰性。當局已安排清潔設施，中心部份活動須停止。

而聯合醫院一名支援服務員工曾清潔確診者使用的洗手間，期間無穿著保護衣，被列為密切接觸者，檢測結果為陰性。何婉霞提醒員工小心，工作時穿著合適的個人保護裝備。