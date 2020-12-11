政壇諸事町｜到底新冠疫苗有無得揀？　湯家驊相信遲早有

政府今日宣布已與內地科興生物及由復星醫藥引入德國BioNTech及美國輝瑞藥廠達成採購協議，首批科興生物100萬劑新冠肺炎疫苗最快明年1月到港。但特首林鄭月娥明言，相信市民難以選擇疫苗，指今次並非市場行為可以選擇，在有限供應、需要處理優先接種人士、疫苗運送抵港時間不同的情況下，「不可說有自由選擇疫苗，相信最終沒有」。 行政會議成員、資深大律師湯家驊下午在社交媒體連結有疫苗到港的新聞，又表示「終於等到這一天，相信香港人可自由選擇哪一種疫苗。」，與林鄭的說法有出入。湯家驊接受查詢時回應指，認為林鄭的說法主要由於疫苗到港批次不同，相信很多時候只有一種疫苗的庫存，根本沒有選擇餘地，料市民不會因為一開始拒絕接種某藥廠的疫苗，而日後不准接種。

政府公布與藥廠簽協議購買新冠肺炎疫苗，以及12月22日起抵港人士須入住指定酒店。（盧翊銘攝）

翻查資料，來自不同藥廠的疫苗有效率各有不同，例如科興生物暫未提供最終的有效率，而其他藥廠的有效率亦各有差異，令人關注接種不同疫苗，實際成效會否有差別。不過，湯家驊表示，據他了解，一般疫苗有效率達50%已經足夠。翻查文件，美國食品藥品監督管理局（FDA）就新冠疫苗的開發，要求初期有效率為「安慰劑測試」中得到最少50%的有效率。

科興生物使用傳統的方式製作疫苗（滅活疫苗，由已殺滅的病原體製成），另有藥廠以mRNA（信使核糖核酸）原理，抽取病毒內部分核糖核酸編碼蛋白（即mRNA）製成疫苗，但史上從未出現大規模mRNA疫苗接種的例子。湯家驊表示，有指傳統的疫苗安全性較高，他亦有不少醫生朋友建議他不要接種新方式製成的疫苗。

+ 8 + 8 + 8

至於市民是否有得揀？湯家驊相信政府不會刻意隱瞞疫苗來源，待明年稍後時間，各款疫苗的供應穩定下來後，市民還是有機會可以選擇，他不相信市民會因為1月時不接種首批由個別藥廠製造的疫苗，就因而以後都不獲安排接種。不過，他亦坦言自己沒有就疫苗的安排向特首了解，笑言「希望我推算正確吧」。