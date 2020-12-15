疫情下人潮湧入大棠賞紅葉　區議員向六大方面求跟進

新冠肺炎疫情嚴峻，連日都有近百宗確診個案，更爆出多個聚會群組。然而，最近香港天氣轉涼，幾處紅業景點都擠滿人潮，假日的大棠更是人流如鯽。 當區區議員司徒博文表示，疫情下人流不斷困擾居民，已向六個方面要求跟進。

行山前先了解行山禮儀：

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要求加開班次、加強執法

司徒博文在facebook公告，已經向六個方面要求跟進大棠人流的問題。交通工具方面，已經聯絡港鐵要求加開K66班次，及要求假日K66a班次延長上山服務。他又去信運輸署，要求在繁忙時間引入九巴服務。

執法巡邏方面，司徒博文聯絡警方，要求處理假日區外遊客違泊問題，又要求交通督導員在繁忙時間指揮交通。

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此外，針對環境衞生，司徒博文已聯絡食環署，要求處理遊客違留的垃圾，尤其是口罩。又聯絡漁護署，要求加強效區執法及提醒遊客做好抗疫措施。

其實在疫情之下，理應減少出門，並少去人多的地方。大棠是熱門賞楓景點，司徒博文早於月初已經「諗計」減少人流，例如在facebook貼相說今年楓葉還是綠色，請人們不要去（下圖），但在鋪天蓋地的報道和遊記「打卡」之下，人流依然不絕。