鏗鏘集報道入境處涉不人道對待　葛珮帆質疑失實促官員到立會交代

港台節目《鏗鏘集》日前報道，青山灣入境事務中心人員以不人道方式對待被羈留人士，包括被要求脫光衣服、全身赤裸進入一間「軟墊房」等，4個入境處工會之後發聯合聲明，嚴厲譴責報道失實。 民建聯立法會議員葛珮帆表示，該節目單方面報道一些別有用心的人的指控，卻未有交代入境處及其他相關人士的回應，有違新聞從業者客觀持平、不偏私的專業操守和道德準則，已去信立法會資訊科技及廣播事務委員會，促盡快邀請商務及經濟發展局局長邱騰華及廣播處長梁家榮出席會議，澄清相關指控。

葛珮帆去信資訊科技及廣播事務委員會，促政府代表到立法會澄清失實指控。(葛珮帆facebook圖片)

葛珮帆在信中指，四個入境處工會已發信，譴責該集《鏗鏘集》內容不單誣衊前線人員的專業，更嚴重損害入境處的聲譽。

她引述4個工會聲明指，該處人員一直以專業態度依法執行職務，確保被羈留者獲得公正妥善的待遇，包括醫療檢驗、個人衞生、投訴渠道、太平紳士探訪等。對於有意欲傷害自己或他人身體的羈留者，入境處亦會參照當值醫生的專業評估及建議，採取相應措施。

葛珮帆稱，鑒於上述事件影響深遠，期望資訊科技及廣播事務委員會盡快加入議程，要求商務及經濟發展局、廣播事務管理局徹查事件。