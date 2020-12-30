12港人判刑｜譚耀宗：內地法院從輕發落　梁美芬料回港後不獲保釋

12名港人偷越邊境案今日（30日）判刑，當中組織他人偷越邊境罪罪成的鄧棨然及喬映瑜，分別被判有期徒刑3年及2年；被裁定偷越邊境罪罪成的鄭子豪、嚴文謙、張銘裕、張俊富、黃偉然、李子賢、李宇軒、郭子麟被判處有期徒刑7個月。另有兩名未成年港人則不作起訴。 全國人大常委譚耀宗表示，組織他人偷越邊境罪最高可判7年有期徒刑，認為今次內地法院所判的刑罰屬適中，算是「從輕發落」。本身是大律師的經民聯立法會議員梁美芬形容屬中度判決，料涉事港人回港後不會獲保釋。

譚耀宗認為，12港人案刑罰適中，算是從輕發落。（張浩維攝/資料圖片）

譚：特殊情況下可不公開審理

譚耀宗指，根據內地刑法，組織他人偷越邊境罪可判處2年以上、7年以下的有期徒刑，兩名涉組織他人偷越邊境罪的港人判囚2至3年並非最高的刑罰，認為內地法院算是從輕發落，刑罰程度適中。

他估計，當事人認罪是判刑不重的原因之一，而兩名未成年人士也相信是因有悔罪表現，內地法院按法例不予起訴。他提到，內地法官判刑時沒有考慮到當事人在香港所犯的罪行，而涉事港人在香港涉嫌觸犯的罪行更加嚴重。

對於內地法院以旁聽席已滿為由，拒絕家屬到法院旁聽，外國領事館人員亦無法進入法院旁聽，譚耀宗說，根據內地刑事訴訟法，人民法院審判第一審案件應當公開進行，但在特殊情況下，包括涉及國家機密、個人私隱、商業秘密及當事人申請不公開審理，案件可不公開審理。

▼12港人背景及監禁刑期▼

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梁美芬：中度判決 料涉事港人回港後不獲保釋

梁美芬在Facebook表示，相信不少香港人都覺得判罪比想像中輕，除了組織者被判3年及2年，其他都是判7個月。

她分析，深圳市鹽田區法院只是根據被扣港人於內地牽涉的部分作審訊，即只就偷渡問題審案，形容屬中度判決，並非重判，但亦非輕判。她強調，內地法院今次完全依內地法律，就在內地的違法行為審理。

梁估計，有關人士在內地服刑完畢，回港受審的時候，將牽涉司法協作，因為案件包括不同的司法管轄區，而在香港的犯罪行為，內地執法部門應該會交由香港一方處理，例如李宇軒在港牽涉國安法的罪行，應會交回本港審理。她亦相信，由於李已曾經棄保潛逃，本港法院不會再批准他保釋。