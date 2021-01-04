利君雅、《蘋果》入圍　港台取消「年度人物」選舉　稱投票異常

香港電台英文時事節目《Backchat》 原定舉辦2020年「年度人物（Person of the Year）」選舉，並今早（4日）公布結果，惟主持人今早在節目上表示，因網上投票出現數千張「不尋常投票」，情況異常，懷疑選舉遭到操控，決定取消投票，亦沒有公布各候選人所得票數。

十名「年度人物」候選人包括特首林鄭月娥、衞生防護中心傳染病處主任張竹君、因要求林鄭月娥「講人話」而捲入爭議的港台助理節目主任利君雅，以及《蘋果日報》等。

有網民在連登討論區呼籲投票給利君雅，獲網民踴躍支持，九百多人讚好該帖文，但有建制派人士質疑港台「公器私用」。