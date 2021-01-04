利君雅、《蘋果》入圍　港台取消「年度人物」選舉　稱投票異常

撰文：周皓宜
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香港電台英文時事節目《Backchat》 原定舉辦2020年「年度人物（Person of the Year）」選舉，並今早（4日）公布結果，惟主持人今早在節目上表示，因網上投票出現數千張「不尋常投票」，情況異常，懷疑選舉遭到操控，決定取消投票，亦沒有公布各候選人所得票數。
十名「年度人物」候選人包括特首林鄭月娥、衞生防護中心傳染病處主任張竹君、因要求林鄭月娥「講人話」而捲入爭議的港台助理節目主任利君雅，以及《蘋果日報》等。
有網民在連登討論區呼籲投票給利君雅，獲網民踴躍支持，九百多人讚好該帖文，但有建制派人士質疑港台「公器私用」。
《文匯報》引建制派批選舉
港台節目《Backchat》按慣例每年均會舉辦「年度人物」選舉， 《Backchat》上周公布2020年「年度人物」候選人物，並開放予公眾投票。 除林鄭月娥、張竹君、利君雅及《蘋果日報》外，候選人還包括香港醫護人員、粉嶺哥爾夫球場、香港清潔工、獨立股評人David Webb等。
有網民昨日（3日）起在連登討論區呼籲投票給利君雅，亦有網民稱要投票給《蘋果日報》，不少網民留言支持。
《文匯報》今早報道引述民建聯立法會議員梁志祥指，過去一年利君雅被大量市民投訴其言行有違記者專業操守、「偏袒黑暴」，質疑港台容許利君雅竟入選年度人物用意何在。「公營廣播關注組」召集人、民建聯彭長緯則不滿《蘋果日報》入選，批評是無法無天、不倫不類。