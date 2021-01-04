12港人｜喬映瑜家屬委託律師盧思位遭吊銷執照　被指發表不當言論

12港人涉偷越邊境案中，受家屬委託的內地律師一直無法與當事人會面，當中受被捕港人喬映瑜家屬委託的內地維權律師盧思位今日（4日）收到四川省司法廳通知，指他多次在網上發表不當言論，觸犯《律師法》和《律師執業管理辦法》相關規定，擬吊銷其律師執照。

司法廳稱「損害律師行業形象」

四川省司法廳的通知信指，調查發現盧思位在網上多次發表不當言論，時間跨度長、發文數量多，嚴重損害律師行業形象，造成惡劣社會影響，相關行為觸犯《律師法》和《律師執業管理辦法》相關規定，司法廳擬給予吊銷律師執業證書的行政處罰。

四川省司法廳亦指，盧思位有陳述、申辯和要求聽證的權利，如果要求舉行聽證，需要在三日內提出。

官派律師稱上訴期後才可探監

盧思位過去多次就12港人案在網上撰文，包括去年9月發文，解釋案件程序及涉案港人的罪名等。 去年12月亦曾撰文分析12港人的量刑等。

而被捕港人郭子麟媽媽及李子賢母親和大姑姐，昨早（3日）啟程前往深圳，待10天上訴期完結後尋求探監。《香港電台》引述被捕港人的官派律師指，根據內地刑事訴訟流程，被告人在10日上訴期不上訴，判決便會生效，其後家屬才會有探監的機會。至於十名被告是否不上訴，該名官派律師稱不了解。