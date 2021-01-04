議員關注法院量刑　鄭若驊：現行司法制度已可處理量刑錯誤案件

立法會司法及法律事務委員會今午（4日）透過應用程式Zoom召開政策簡報會，多名建制派關注法院量刑標準，以及如何處分違反紀律的律政司人員。律政司司長鄭若驊表示， 現行司法制度已可以處理量刑出現錯誤的個案，強調本港司法透明度高。 鄭若驊又說，律政司安排人員推廣《憲法》、《基本法》時，除了相關人員的能力，也會考慮其性情及品權，違反紀律者最嚴重可被革職。

民建聯主席李慧琼表示，近年的社會事件令司法機構成為被批評對象，有市民認為部分案件的判決和量刑有偏差，問律政司如何增加司法機關的透明度，讓公眾理解司法機關的量刑標準，避免司法機關成為被針對目標。

鄭若驊指，香港司法透明度一直非常高，如每宗案件的判詞也會在網上公開，清晰列出相關法律觀點。她強調，當案件量刑出現問題時，現行司法制度已有機制處理，如律政司可申請刑期覆核。她舉例指，上訴庭在涉及參與非法集結的案件中，曾指原審裁判官雖然大量引用「黃之鋒案」的判刑原則，但只是「口惠而實不至」。

鄭若驊稱安排人員推廣《憲法》、《基本法》 除能力外會考慮性情

經民聯立法會議員梁美芬稱，在處理前年的社會騷亂上，每個政府部門也出現害群之馬，問及律政司如何確保負責推廣《基本法》、《憲法》的律政司人員有足夠認識、屬合選人選。

鄭若驊說， 《基本法》第99條清楚列明公務員必須盡忠職守，對特區政府負責，《公務員守則》亦列明公務員要堅守法治、政治中立、不偏不倚，又指律政司批准相關人員通過試用期時，除了評估其能力外，也會考慮到有關人員的性情、品格和行為等。

鄭若驊：違反紀律人員最嚴重可被革職

民建聯立法會議員葛珮帆關注，律政司對違反紀律人員作出的懲處。鄭若驊指，違法紀律人員最輕可處以口頭警告，最嚴重可按《公務員紀律規例》作出處分，包括革職，但沒有透露現時有沒有律政司人員因違反紀律而被革職。

鄭若驊又提到，律政司未來重點政策包括積極提倡法律科技，研究成立香港法律雲端，向業界提供安全穩妥的資料儲存服務。她稱，律政司成功爭取在粵港澳大灣區發展上有新的突破，如本月底舉行首次大灣區律師執業考試，亦會探討實行「港資、港法、法仲裁」，以吸引更多港資到內地發展。