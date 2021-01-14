湯家驊指法治與國安法可並存　立法機關通過法例有凌駕性

社會矛盾燃燒到法律系統，有意見擔心近期事件令香港法治受損。行政會議成員、資深大律師湯家驊在社交媒體撰文，指《港區國安法》和特區法治可以共存。

湯家驊指，法官須執行兩種法律，即立法機構通過的法例，以及根據過往判例所形成的普通法原則，而立法機構通過的法例有凌駕性。（資料圖片）

湯家驊指，在普通法制下，法官須執行兩種法律，即立法機構通過的法例，以及根據過往判例所形成的普通法原則。而這兩種法律中，立法機關通過的法例從來都有凌駕性。湯家驊表示：「這是因為英國制度奉行的是議會至尊的基本制度，因此立法機關通過的法例可以改變普通法，改變了以後法庭便須遵守和執行。」

「特區現在沒民主 難道我們不需遵從所有法律？」

香港在《基本法》下是一個隸屬於中央政府的自治區，湯家驊說，在這制度下，國家的立法機關則是全國最高的立法機關，所通過的法例當然有凌駕性，而地方法官執行全國性法律理所當然，不會削弱法治。

香港在「一國兩制」之下執行全國性法律，湯家驊指是憲制秩序，與中國有沒有民主完全沒有關係，「更何況特區現在也沒有民主，難道我們所有的法例也不需遵從？」

指國安法有條文保障人權 已照顧「一國兩制」差異

有意見指中國並非奉行普通法制，擔心中央訂立的《港區國安法》在普通法制下的香港，實施時會有衝突。湯家驊表示，在法律訂立時已經照顧到在「一國兩制」下這些差異可能產生的矛盾，因此國安法第4條訂明《國際人權公約》及《經社文條約》適用於該法，第5條訂明普通法下一般的基本原則也適用於該法，形容這是尊重「兩制」的表現。

湯家驊表示，在國安法有條文保障之下，法庭的責任是要確保在執行法例時，個人權利得到合理平衡。