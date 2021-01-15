沙中線｜田北辰批港鐵代表「遊花園」　質疑過海段明年首季難通車

立法會鐵路事宜小組委員會今早（15日）召開會議，討論沙中線工程進展，港鐵預料東鐵線新信號系統於本季可投入服務，而沙中線過海段明年首季的通車目標仍存有挑戰。 實政圓桌立法會議員田北辰指，沙中線過海段如要明年首季通車，必須要在去年9月開始使用新信號系統，認為過海段明年首季難以通車，有機會要明年第三季才可成事。對於去年9月出現煞停東鐵線新信號啟用事件，田北辰批評港鐵管理不善，工程部需要進行大改革。

東鐵線新信號系統及新9卡列車將原訂9月12日投入服務，現時在東鐵線行駛、俗稱「千九」的港鐵近畿川崎列車將不再於東鐵線行駛。但計劃在9月11日煞停。（張浩維攝）

港鐵去年9月押後東鐵線新信號系統啟用，稱新系統有可能導致列車「入錯線」，田北辰批評，港鐵工程處總經理在會議上帶議員「遊花園」，港鐵工程部早於5月已知道新信號系統出現相關問題，但未有通知董事局及政府，至9月才臨時煞停計劃，質疑港鐵有意隱瞞，斥港鐵管理不善。

他說，鐵路工程一環扣一環，沙中線過海段若要明年第一季，須在去年9月實行新信號系統，而至今延後了4個月，認為過海段無法在明年首季通車，擔心第二季仍無法通車，需要去到第三季才有機會。

田北辰：港鐵工程部存問題 需要大改革

他批評，港鐵代表在會議上無法回應是否有信心可明年第二季通車，帶出港鐵工程部存在很多問題，極之需要大改革，又質疑在身為港鐵董事局成員的政府官員為何不向港鐵施予壓力。