新冠肺炎｜首批兼職醫護走入亞博前線：想一齊做、一齊見證

第四波新冠肺炎疫情肆虐，醫管局上月底重啟亞洲國際博覽館社區治療設施，並首次招募「自選兼職」醫護走上前線。有已離職的醫生和護士，為了親歷此十年難得一見的疫情，以兼職身份重操故業，與昔日手足共同進退。 從事護理工作近30載的前手術室護士指，卸下管理層身份後，才發現自己很享受與病人交流，真正實踐書上所學；亦有剛為人母的醫生為了兼顧家庭，去年忍痛辭去心愛的工作，惟疫情殺到，眼見亞博極需要專業醫護幫忙，便決定再次披甲上陣，並首次遙距將危急病人轉送醫院，深深感受到團隊精神的重要。

兼職醫護不用走進病房，亦不用「On call 36小時」，改以視像通話方式「巡房」。（林穎嫺攝）

病房經理放下高層身份

從事護理工作近30載的前瑪麗醫院病房經理盧琛健表示，今年初決定暫別繁忙的工作，早前短休後希望再次走上前線，遂申請「自選兼職」計劃，走到亞博照顧確診者。

與病毒零距離接觸，盧坦言「亞博聽起嚟好驚，我屋企人都有擔心」，惟他認為總有人要照顧確診者，加上自己接受過醫管局的培訓，決定自動請纓到亞博照顧新冠肺炎患者，希望能紓緩前線醫護的壓力。

盧琛健（左一）坦言「亞博聽起嚟好驚，我屋企人都有擔心」，惟他認為總有人要照顧確診者，加上自己接受過醫管局的培訓，決定自動請纓到亞博照顧新冠肺炎患者。（林穎嫺攝）

他放下管理層的身份，再次走上前線與同袍並肩作戰。兼職醫護不用走進病房，亦不用「On call 36小時」，改以視像通話方式「巡房」。盧表示，每名兼職護士平均每日仍需與20至30名病人交流，並強調要見到病人的容貌，觀察他們的臉色，詢問他們的臨床症狀，再對比病人自行量度的血壓指數等。

病人被隔離多時，留醫在空盪盪的場館，沉悶難耐，關心病人的心靈需要亦是護士的職責，深入手術室多年的盧發現，「原來我都幾享受同病人溝通」，他與病人由病況聊到膳食、睡眠質素等，局方更聽取意見，為受場館燈光影響至失眠的病人準備眼罩，形容這裏比公院更機動，亦被同事的團隊精神所感染。雖然大家來自五湖四海的醫院，卻很有默契，上下一心協助病人適應生活，深深被這種精神所感動。

初為人母醫生 難忘日日與病人通電話

初為人母的老人科醫生陳重安表示，為專注照顧家庭，去年從全職轉為兼職醫生，在灣仔律敦治醫院內科和老人科門診看症，至今年初疫情大爆發後，便希望出一分力，「睇到一個症都好，想一齊做、一齊見證」，惟公立醫院一般不會安排兼職醫生處理新冠肺炎患者，因此她便決定要走入亞博，成為首批在亞博服務的兼職醫生。

陳重安（右二）表示，希望為疫情出一分力，「睇到一個症都好，想一齊做、一齊見證」。（林穎嫺攝）

在亞博工作逾三周，陳憶述最難忘的是天天與病人通電話，曾有患者出現低血壓情況，病情突然惡化，她隨即致電到病房，請醫護為他做靜脈注射再將之送院，整個過程只花了短短15至20分鐘，令她深深體會到團隊精神的重要，以及同事間的默契。熟習場館運作後，陳便開始帶領第二批醫生，把心得傳授予後來者，保持亞博運作暢順。

無國界醫生伊拉克返港 三個月後付亞博前線

無國界醫生唐頴思今年5月才從伊拉克返抵香港，她因為簽證問題無法再出國接受新任務，遂先在屯門醫院骨科擔任兼職醫生，三個月後再轉做全職，原因之一是想在亞博見證這個疫情。

經歷過兩地的疫情，她大讚本港醫院的防疫措施充足，慨嘆在伊拉克難以找到保護衣，連口罩也要找裁縫幫忙縫製，香港則「用到唔想用」。

兼職醫護不用走進病房，亦不用「On call 36小時」，改以視像通話方式「巡房」。（林穎嫺攝）

她8月已在開始在亞博工作，相隔兩三個月後重臨，唐坦言首周毫無「喘息空間」，同事花光力氣緊守感染控制程序，甚至「朝8到晚8」仍在巡房，至兼職醫生上任後，工作才開始上軌道，至今才有時間與病人交流。

▼亞洲國際博覽館社區治療設施在11月25日起重新啟用▼

+ 24 + 24 + 24

醫管局前年年底推出自選兼職計劃，以彈性上班時間吸引醫護「回巢」，紓緩「人手荒」，有興趣的醫護可在網上申請並提交資歷證明，在面試後便能重操故業。相關醫護士來只會在公立醫院上班，惟第四波疫情下，當局將計劃擴展至亞博社區治療設施支援，首批醫護11月30日於亞博接受訓練，本月1日正式照顧確診者。