新冠肺炎｜馬逢國批政府抗疫一刀切　只許花市聚集　不許市民踢波

撰文： 周禮希 最後更新日期： 2021-01-22 11:16

疫情持續一年，本港多個行業因防疫措施需要停業。體育、演藝、文化及出版界立法會議員馬逢國表示，雖認同以嚴謹態度抗疫，但認為港府現時太多「一刀切」措施，冀政府能更精準、有一致性地推出措施。 他質疑港府不願多花功夫研究有何讓體育界、電影業等行業復業的辦法，又指政府可考慮組織無需參與口岸工作的海關人員等，參與前線防疫工作，令各行各業更易恢復正常運作。

馬逢國今日在電台節目舉例，稱不明白為何政府認為花市可讓市民長時間逗留，但足球比賽卻不能繼續，電影院更已停業過百日，質疑為何不能在防疫安排下恢復運作等。



他認為政府不願多花功夫研究有何復常方法，卻要全市行業「封停」，引述業界無奈指「一係病死，一係餓死」。

馬逢國料不少行業配合措施恢復無防疫問題

馬逢國認為，不少體育運動，如網球、羽毛球、哥爾夫球等，參與者本身接觸不多，甚至可考慮在比賽前先對參與者用快速測試檢測，讓他們恢復工作。至於演藝工作方面，馬認為市民在戲院戴着口罩安靜觀看，甚至演唱會只要做好消毒等，相信亦無防疫問題。

不過，馬逢國相信，政府如果希望有效對抗疫情，最嚴厲的工作始終是全民檢測，反之現時要大量行業犧牲經營，卻成效不足，質疑有何行業可以停業整年仍有足夠資金繼續運作。