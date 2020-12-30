專訪｜胡定旭稱每日檢測量可達70萬　負責全民檢測因能力夠非欽點

本港抗疫將近一年，港府初期被專家詬病檢測量不足，後來多間私人承辦商投入公營檢測服務，到了11月政府開設的社區檢測中心終達到19間。華大基因旗下的華昇診斷中心董事長胡定旭接受《香港01》專訪時稱，檢測為本港抗疫帶來很大幫助，如今華大基因承辦了其中7間社區檢測中心，並說賺錢非首要目標。「打工仔點樣負擔2,000至3,000蚊做一次測試？當時就同政府商討，如何以最快方式加大本港測試通量。」因此推出一次檢測索價240元，其他同業紛紛降價。 華昇診斷中心曾負責最大規模的全民檢測，聯同「國家隊」開設「火眼實驗室」為近180萬名市民化驗。對於華昇被指為政府欽點，胡定旭反駁說：「我哋係好公平咁做呢件事，其實只有我哋做得到（全民檢測），唔係我『牙擦』。」他豪言，即使再推全民檢測，華昇的每日檢測量可達70萬個樣本，有信心應付到。

華昇診斷中心董事長胡定旭接受《香港01》專訪時反駁說，公司並非獲欽點，更稱如再做全民檢測，都可以應付。（羅翊銘攝）

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回望9月推出的全民檢測，胡定旭形容是「中港兩地公私營合作的最佳模式」。在國家隊的協助下，採樣、運送和上載結果均無出現大問題，「有少少遺憾係只得180萬人參加」。被問及在甚麼情況下需重推，甚至強制全民檢測，他並無正面回答，稱由政府考慮及決定，但他提到華昇有能力應付700萬人的檢測量。他對檢測量如數家珍：「就算唔用16個（火眼實驗室）氣膜，一日都能夠做40,000次單管測試；如果將氣膜都吹起，每日可以做14萬次；如果三合一、五合一（混樣化驗），每日我哋可以做70萬次檢測。」

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政府在11月起，陸續啟用19個社區檢測中心，華大基因承辦了其中7間。業界不少人對於240元低價感到驚訝，質疑這價錢低於成本。胡定旭堅稱，華昇來港的最大原因是為香港市民提供便利和合理價錢的檢測，賺錢非首要目標。「打工仔點樣負擔2,000至3,000蚊做一次測試？當時與政府商討，如何以最快方式加大本港測試通量。」至於價錢是否仍存在下調空間，胡定旭反問：「240蚊仲唔夠平咩？5月時檢測要3,000元（編按：此為私家醫院最高收費，部份收費1000至2000多元），你都諗唔到依家做到240元蚊啦，係咪？」

「打工仔點樣負擔2,000至3,000蚊做一次測試？當時與政府商討，如何以最快方式加大本港測試通量。」 胡定旭

其實只有我哋做得到(全民檢測)，大家真係做唔到，唔係我『牙擦』 胡定旭

係好公平咁做 完全唔係欽點

對於華大及華昇曾被外界指為政府欽點參與檢測服務，胡定旭斷言，「我哋係好公平咁做呢件事，覺得完全唔係欽點。」他表示，社區檢測中心不止他們參與，但因他們的檢測量多，承辦最大數目的檢測中心。談回全民檢測，「其實只有我哋做得到，大家真係做唔到，唔係我『牙擦』。」

有其他承辦公營檢測項目的檢測公司曾數度出錯仍獲續約，引起外界不滿。胡定旭坦言，抗疫期間很多事情推行得很急速，工作難免有一點錯，最重要是錯誤可以容易被修正。「有一啲問題，例如遲咗一日交報告，或者答應傳短訊，但畀唔到，希望大家都要比較包容去看待」，而最重要是實驗室本身沒有出錯，不能「走漏」陽性個案。

胡定旭認為，檢測為本港抗疫帶來很大幫助，至少能找出病毒陽性人士，盡快截斷傳播鏈。（羅翊銘攝）

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政府處理很多事情已經快了很多

胡定旭認為，檢測為本港抗疫帶來很大幫助，至少能找出新冠病毒陽性人士，盡快截斷傳播鏈。他又指，有些人批評政府反應不夠快，但政府處理很多事情已經快了很多，「呢幾日反應都好快，有一幢樓出事就立即設置流動採樣站。」他期望未來處事能更聚焦、再快一點。

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政府已在全球購入三款新冠肺炎疫苗，料最快於明年首季開始大規模接種計劃。胡定旭稱，接種疫苗後檢測需求大幅下降屬預料之內，他亦期望疫情早日了結。

他續說，華昇在本港的目標是有世界水平的分子檢測中心，能針對癌症等疾病提供檢測，強調「我哋唔係做完新冠肺炎檢測就結束」，往後能調動人手向其他方向發展。他解釋，若利用大灣區人口和本港大學的國際聲譽，很多新研發的藥物可在本港做一期臨床試驗。他希望能在金融和旅遊以外，打造另一條產業支柱，讓年輕人有更多出路。

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