01消息︱建制派醞「大包圍」修議事規則　可拒點人數、廢臨時動議

撰文： 周皓宜 彭焯煒 最後更新日期： 2021-02-01 22:32

中央吹響「愛國者治港，反中亂港者出局」戰角後，建制陣營正密鑼緊鼓研究修改選舉制度及立法會《議事規則》，防止民主派日後有機會掌控立法機關。 立法會議事規則委員會周三（3日）將召開會議，據悉，建制派正醖釀全方位「零死角」修改《議事規則》，由民建聯、經民聯及自由黨成員向委員會提出「海量」修訂，至少涉四大方向，包括若立法會主席認為議員濫用程序，可拒絕其點算人數的要求；廢除容許議員在財委會提出「37A」臨時動議的做法，以及對議員議案設辯論時限，譴責議案最多討論8小時等。 有建制派形容，今次修訂屬「大面積修改」，涵蓋面廣泛，形容「文件厚度嚇死人」，預料周三會議將會鋪陳各項修訂建議利弊，不會馬上表決，待取得議員共識後作出終極修訂，一次過提上內會討論，目標在本立法年度通過。

海量式修訂 文件過百頁

民主派議員去年集體總辭後，建制派取得立法會全面控制權，早前已多次提出修例限制「拉布」，包括民建聯張國鈞曾提出修改《內務守則》，建議委員會選舉正、副主席改為書面提名、限開會30分鐘內選出，以及將傳召官員的議案排在議員無約束力議案後等。議事規則委員會上月的會議亦原則性同意引入俗稱「紅黃牌」的制度，就議員極不檢點的行為下制訂罰則，目前立法會秘書處正作出研究。

在「愛國者治港」主旋律下，據了解，建制派正計劃進一步修改《議事規則》，且覆蓋範圍廣泛，務求做到「零死角」，以杜絕民主派於下屆立法會的「拉布」機會。有建制派指，今次修訂建議屬海量式，文件過百頁，包括提出為議員議案設辯論時間設限，例如譴責議案最多8小時便要結束，但不包括議員提出的無約束力議案。

點人數時間照開會不符《基本法》

建制派在2017年曾修改《財委會會議程序》，限制提出俗稱「37A」的臨時動議數量和方法。據悉，有議事規則委員會委員進一步建議，廢除讓議員在財委會提出「37A」做法，以收窄民主派日後突襲財委會空間。

翻查資料，在民主派總辭後，何君堯、謝偉俊、實政圓桌田北辰、民建聯陳恒鑌和何俊賢等都曾在會議上提出37A，據聞民建聯、謝偉俊及田北辰認為應保留37A，但G6、經民聯及自由黨則認為不應保留。

針對點人數問題，消息指，有委員建議日後可賦權立法會主席不批准個別議員點人數要求，其中一個方向是若主席認為該議員濫用點人數權力，例如多次不斷提出點人數，即可否決其要求，但實際操作則要再作商討。

至於早前有建議指可利用點人數的15分鐘繼續會議，以節省時間，據悉有關做法並不可行，因會議點人數期間代表未夠人開會，若繼續開會不符《基本法》要求。

有建制派議員指出，張國鈞早前提出的修改《內務守則》建議，與今次提出的大量《議事規則》修訂可同步進行，形容修訂《內務守則》是「Fast track（捷徑）」，而修改《議事規則》則可更完整地確保立法會有序運作。

至於早前委員會討論的「紅黃牌」懲罰機制，立法會秘書處的研究尚在進行中，料在周三會議上交代進度。