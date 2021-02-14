公民力量倡政府提升分區委員會職能　取代區議會撥款等功能

撰文： 周禮希 最後更新日期： 2021-02-14 17:07

公民力量趁今日（14日）農曆大年初三到政府總部外請願，成員李梓敬表示，希望政府提升分區委員會職能，以取代區議會的功能、績效。他表示，區議會選舉後，不少「攬炒派」進入區議會荒廢民生事務，提出要求公園改名等建議，又拒絕撥款給一些恆常的龍舟活動等，指控區議會面臨失效。

李梓敬表示，希望政府提升分區委員會職能，以取代區議會的功能、績效。（資料圖片）

李梓敬稱區議會只是諮詢架構，因此可以由其他諮詢架構取代其功能。他指全港十八區中，有十六區都設有分區委員會，每個區議會大區內都有數個分委會，全港共有67個不同的分委會，合共一千多名委員，故能夠廣泛代表社會。

李梓敬又指，目前十八區中只有北區與大埔沒有分區委員會，認為政府應增設，以提升有關職能。公民力量林宇星則引用民政事務局局長徐英偉指區議會已失效，呼籲政府檢視區議會發展，又建議加強向分委會撥款等。

警務處處長鄧炳強曾指，接獲很多分區滅罪委員會反映，到區議會申請推廣宣傳的款項大幅減少至只有以往一成，認為此舉影響警方防罪宣傳，直接影響撲滅罪行。（資料圖片 / 盧翊銘攝）

李梓敬疑錯引鄧炳強言論 誤稱罪案率升歸咎滅罪會不獲撥款

李梓敬指，他曾是深水埗東的分區委員會成員，又引用警務處處長鄧炳強指，「最近『一哥』鄧炳強都講到明，最近罪案率有所提高，其中一個原因係就係區議會不願意撥款畀撲滅罪行委員會」。不過，翻查《大公報》有關報道指，鄧炳強當日表示接獲很多分區滅罪委員會反映，到區議會申請推廣宣傳的款項大幅減少至只有以往一成，認為此舉影響警方防罪宣傳，直接影響撲滅罪行，並非指罪案率因而上升。

九龍城區撲滅罪行委員會主席林文早前接受訪問指，該會在2019年度獲區議會撥款43萬元，但換屆後只獲3萬元撥款，因為只要涉及警方撥款申請都不獲批。有深水埗區議員指，該區的確曾有是否批撥款至撲滅罪行委員會的討論。不過，亦有區議會情況不同，例如油尖旺撲滅罪行委員會去年全年都沒有向區議會申請撥款，而去年年底未舉辦完的預防青少年罪行講座，亦受疫情影響，延期至今年仍未重新開始。