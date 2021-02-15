黎智英保釋｜國安法案件終院無海外非常任法官　鄭若驊批借題發揮

撰文： 文維廣 最後更新日期： 2021-02-15 12:44

《港區國安法》去年實施，不少外國政府及人權團體批評破壞香港法治和公民權利。律政司司長鄭若驊接受電台訪問時反駁，指《國安法》明文保障人權和法治，強調《國安法》訂立後社會平穩下來，「由亂及治」，又批評有人故意或者由於不清晰，對《國安法》有錯誤理解。 終審法院早前審理壹傳媒創辦人黎智英涉違國安法案件的保釋上訴，5名法官中不包括海外非常任法官，惹來質疑，鄭若驊批評是借題發揮，強調最重要是法庭有公正裁決，應着重判詞內容是否合理、正確。

鄭若驊接受商業電台訪問時，回應有關終審法院的國安法指定法官中，沒有海外非常任法官的質疑。她指有關說法「有少許借題發揮」，強調法官判案最重要是看判詞，不論法官是本地還是外籍、是常任或非常任，都會將判決原因寫出來，如果判決正確，不要單單因為結果，就認為判決不公平。

另外，早前有外國傳媒報道指，有海外企業因擔心香港法治受損，考慮轉換仲裁地點。鄭若驊表示，本港作為仲裁及國際法律中心地位不變，強調香港法治基礎穩固，司法獨立、法律條文清晰、採用普通法制、法律程序透明公平。

國安法檢控數字偏低？ 鄭若驊：檢控門檻高於拘捕

警方早前公布 97名人士涉嫌違反《國安法》被捕，暫時只檢控了8人，鄭若驊指檢控門檻高於拘捕門檻，而且律政司有時要等待警方作進一步蒐證。她解釋，警方有合理懷疑便會作出逮捕，而律政司作出是否檢控的決定時，則視乎證據與相關法律，並以客觀、專業、公正態度審視。

至於政府研究將「起底」刑事化，鄭若驊稱，期望不同職業、不同政治立場的人都獲得保護，律政司會配合條文起草工作，若有法律意見會提交。