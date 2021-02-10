首宗國安法案件傳不設陪審團　張達明：令人質疑必須將被告入罪

撰文： 林劍 最後更新日期： 2021-02-10 10:55

近日有報道指，《國安法》首宗案件唐英傑案，律政司引用《國安法》第46條，要求案件不設陪審指團，交由3名指明法官審理。 港大法律學院首席講師張達明認為，以「陪審團及其家人的人身安全」為由要求不設陪審團理由不合常理，如果《國安法》真的有助香港回復平靜，理應不用擔心陪審團人身安全問題，除非反過來有人認為「必須將被告入罪，否則不能保證陪審團人身安全」。

去年7月1日，唐英傑駕駛掛上「光復香港，時代革命」旗幟的電單車撞向警察，被控「煽動他人分裂國家罪」及「恐怖活動罪」，為首宗被控違反《港區國安法》的案件。《法新社》及本港媒體引述消息指，律政司已於本月初通知唐英傑的律師團隊，指基於陪審團及其家人的人身安全考慮，案件不會設陪審團，並交由3名國安法指明法官審理。

張達明指，根據現行香港制度，可判監7年以上罪行一定設有陪審團，但《國安法》已改變香港原有法制，「留下尾巴」讓當局找理由削去陪審團。他認為，律政司據報以「陪審團及其家人的人身安全」為由要求不設陪審團，理由奇怪、不合常理，因為中央明明說過《國安法》令香港恢復平靜，這些起底行為理應能有效制止，不明白為何要用這理由不設陪審團，除非將整個邏輯倒轉來看，是有人施壓「如果你（陪審團）判被告無罪，我保障唔到你人身安全」，但暫時又未見到這情況。

湯家驊稱起底嚴重「迫不得已」

行政會議成員、資深大律師湯家驊認為做法是「迫不得已」，因近年法官及其家人被起底情況嚴重，在這政治對立、高敏感度的政治背景下，陪審團人身安全更難保障。

不過他相信，如果同案會委派3名大法官共審，這在香港司法史上絕無僅有，相信這足以保障被告人權益。他認為，陪審團制度經歷長時間的演變，隨著法官專業性不斷提高，重要性不一定再有以前那麼高，只是不設陪審團對外觀感上或令人有點「不安樂」。