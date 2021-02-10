黎智英案︱湯家驊：國安法下舉證責任或落在被告　非永遠不能保釋

撰文： 林劍 最後更新日期： 2021-02-10 10:50

壹傳媒創辦人黎智英被控違反《港區國安法》，終審法院昨日（9日）推翻高等法院有關黎智英的保釋決定，黎須返回赤柱監獄繼續羈留。法庭提到，《國安法》對保釋加上額外限制，令其門檻大大提高，不能以一般處理刑事案的方法處理，原審官在衡量上有誤。 行政會議成員、資深大律師湯家驊今日（10日）在港台節目上提到，由於《國安法》性質特殊，保釋門檻的確比以前提高，而且有些時候會將舉證責任，放在被告身上，以衡量是否批出保釋。但他認為，判詞釐清了重要問題，說明《國安法》不會損害被告權益。

黎智英申請保釋經過及聆訊中主要爭議（詳看下圖）

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湯家驊：自由與人權止於國安

湯家驊指，《國安法》不受《基本法》、《公民權利和政治權利國際公約》直接管轄，但《國安法》第4條已包括相關條文，因此不擔心《國安法》下人權不受保障。他提到，終審法院是次裁決相當技術性，未有判定應否批准黎智英保釋，而是定下原則要求原訟庭重新考慮是否批准保釋。

他指，《國安法》以「不得准予保釋」為前提，除非法官有充足理由相信被控人不會繼續實施危害國家安全行為，衡量是否批准保釋時，要求被告舉證證明其不會再做犯罪行為，因此保釋門檻是提高了。但他強調，此做法於現行其他法例中亦存在，例如被控藏毒的人或被要求證明自身不知所藏有的是毒品，主要視乎案件性質，認為不存在政治上的陰謀論。

湯家驊又指，任何地方的國安法都是「預防發生」的性質，而不是待發生後才處理，法例無可避免對人權會有所限制，但認為「自由與人權止於國安，從來沒有什麼『傷害國家安全的自由』」。

湯家驊同意，在邏輯上要證明一個人「沒有做」一個行為，比起證明「有做」難很多，所以在《國安法》下申請保釋更加困難，但指《國安法》性質特殊，門檻是高了，但非完全不能克服。他又說，終院今次解釋不等於涉嫌干犯國安法的人永遠不能保釋，由於黎智英團隊表示會重新申請保釋，相信法律理據會有所改變，律政司亦會調整回應的理據。

張達明：保釋門檻高但非完全不能保釋

香港大學法律學院首席講師張達明認為，終院確定《國安法》案件保釋門檻提高，但並非完全不能保釋，法院仍然可以考慮是否有充份理由相信被告不會再干犯、案件嚴重性等因素，決定是否批出保釋。

他另外提到，今次終院判詞確立人大常委會制定的法律，即使被認為違反《基本法》，香港法院也沒有權裁定違憲，客觀效果是日後如果中央覺得「有需要」立法，就毋須再審視《基本法》具體條文的保障，因為即使有些做法被認為和《基本法》有出入，香港法院也制衡不了。他認為這做法，頗為「符合國內的法治觀」，法院無權指出政府或官員做法違憲。