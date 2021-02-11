拆局｜駱惠寧四個判斷　暗藏促解深層次矛盾密碼　港府能否聽懂？

撰文： 沙半山 最後更新日期： 2021-02-11 16:29

中聯辦主任駱惠寧在2月5日新春酒會上致辭時，提到自己對香港有「四個判斷」。經歷了修例風波及新冠疫情，或多或少打擊了港人對香港的信心，駱惠寧的「四個判斷」，除了是面向香港市民，試圖打強心針，相當大部份亦是對香港政府說，而且甚有「督促」的意味。

+ 2 + 2 + 2

駱惠寧在談論「四個判斷」時，首先提到香港有「變」與「不變」。這「四個判斷」不變的部份包括：

1.「一國兩制」的方針不會變。

2.《憲法》、《基本法》賦予的各項權利不會變。

3.大家習慣的生活方式不會變。

4.自由市場優勢和面向世界的格局不會變。

而「變了」或「將變」的部份依次序為：

1.落實中央全面管治權。

2.堅決執行香港國安法，堅持在法治的軌道上彰顯民主自由，拒絕落入泛政治化的漩渦。

3.發展經濟改善民生的步伐會加大、廣大市民的生活質量會提高。

4.做好國內國際雙循環的「促進者」。

相關新聞

中聯辦網上新春酒會 駱惠寧致辭指香港迎來重大轉折（附全文）

首兩「不變」面向港人 後兩「不變」指向港府

有資深政界人士分析，過往中聯辦主任的新春酒會致辭雖然都有涵蓋政治訊息，例如按最新香港局勢作些呼籲，強調中央對港一國兩制方針不變等，但均屬「例牌式」立場表述，聊備一格。相對來說，駱惠寧今次的講話內容顯得更具針對性，「鞭策」的力度亦更大，實堪咀嚼。首先，政圈正盛傳中央會在3月「兩會」再度出招，大動作整改香港的政治制度，倘真如是，毫無懸念會在香港引起震盪，資深政界人士分析，駱惠寧強調四個「不變」，尤其為首兩個的一國兩制方針不變和憲法、基本法賦予的各項權利不變，頗有為港人預先「打強心針」的味道，強調不管發生甚麼事，中央對一國兩制的大方針都是不會改變，港人依然可享有憲法和基本法的各項權利，毋須擔心自由空間被壓縮。政界人士這個分析是否靠譜，3月便可揭曉。

駱惠寧在新春酒會提出四個判斷，表示「一國兩制」的方針不會變，同時要落實中央全面管治權。（資料圖片）

此外，駱惠寧的這段話，相當部份是「講畀香港政府聽的」，要求做到某些事情，當中的點睛段落在第三段，鑰詞是「善治」，焦點在「就業、收入、土地、房屋、醫療」這些重大民生事項上，矛頭直指港府管治團隊，「為港府下一局指導棋」。

關於民生事項，駱惠寧指港府會「拿出更加精準有效的施政措施，逐步破解就業、收入、土地、房屋、醫療等重大民生問題，解決影響廣大市民生活的深層次矛盾，讓每一個人的努力都不被辜負，香港這個家才會有更多獲得感幸福感安全感」。分析指出，「更加精準有效的施政」意有所指，意味着港府過往的措施並未夠「精準」和「有效」。尤其翻一翻林鄭的最新一份施政報告，更覺駱惠寧的發言絕非無的放矢。

《施政報告》並無大幅度處理土地房屋問題

就以土地及房屋問題來說，港府在《施政報告》中提出多項措施，包括為正輪候公屋的劏房戶提供現金津貼、未來三年提供可見1.32萬個過渡性房屋單位的土地、出售租置計劃的收回單位等。不過，這些措施均非根治香港房屋問題的辦法。

過渡性房屋本身就不是公屋、居屋、私樓同一類別，數年內就要搬出，並不是市民安居的地方。出售租置計劃收回的單位，亦只是「左手交右手」，將現有出租的單位轉售，並沒有真正增加全港住宅單位數目。

至於「明日大嶼」計劃，亦是長達10多年甚至更久的發展遠景，在香港房屋問題泥足深陷的今天，遠水實難救近火。

相關新聞

施政報告｜料未來5年收400公頃地與去年目標相同 局長坦承唔起眼

施政報告｜團結香港基金：土地供應難救近火 建屋延誤成常態

施政報告2020｜租用酒店作過渡性房屋 一舉兩得還是堅離地？

政經加零一｜房屋新措施難救近火？尹兆堅黃偉豪剖析施政報告

劏房戶達8.9萬戶非一朝一夕 林鄭當政三年間持續惡化

房屋問題之中，以劏房戶尤其水深火熱。疫情之下，舊樓劏房的居住環境受到廣泛關注，而根據2020年12月中推出的《長遠房屋策略》周年報告，估計全港多達8.9萬戶，是居住在如此惡劣的劏房環境，而計及其他情況，全港有12.2萬戶是居住環境欠佳。

包括劏房在內，居住環境欠佳住戶累積至今時今日這個驚人數字，絕對不是一時三刻的結果。在林鄭月娥擔任特首的三年，數字錄得三連升，證明這段期間問題持續惡化。

業主獨大不受控 貧民、租客、商戶均被剝削

有分析指，劏房背後涉及兩大深層次問題。第一，是業主即資產擁有者與租客「權力」嚴重不平衡，業主獨大，這是社會結構的問題。過去政府及政府重視的新自由主義學者，奉行「大市場小政府」積極不干預政策，將原本可為政府公共開支提供收入的項目市場化，將大量工種外判，甚至有人相信「樓價飆升證明香港經濟實力」，而一直主張不能過度干預樓市，有意無意製造「高地價、高樓價」的現象。但2008年金融海嘯以來，「銀紙」貶值、資產升值，擁有資產有「話語權」，宏觀上導致「貧者愈貧、富者愈富」，微觀上令到除了業主之外所有人均受害。

以劏房戶以言，租金大升、貧民在無選擇下「焗住交貴租」，無理徵收過多水電費用時有所聞，多年來均沒有解決之法。

相關新聞

租管條例｜劏房戶加四成租無力還價 關注團體：如簽下不平等條約

特首准議員私人條例草案 規管劏房濫收水費 團體：最緊要係執法

劏房租管｜據悉政府曾研加租上限15% 劏房戶質疑人工追不上

強檢區劏房盤 深水埗一房2碌架牀4人住 人均面積與乒乓球枱相約

以商戶而言，做生意意味着要「捱貴租」，只要做到生意業主就會以「成」計加租，近年有小食店在米芝蓮上榜即被要求加租，甚至出現疫情下奮力做出成績的小商戶，被業主逆市加租最後要搬遷的新聞。

資產擁有者財雄勢大，發展到今時今日，甚至出現政府勸籲在疫情下減租，大量業主卻將政府勸籲當作「耳邊風」，零願舖頭凋空一年半載都不大幅減租吸引租客的怪現象，市場調節機制甚至政府「無形之手」明顯失衡、失效。

相關新聞

疫下聖誕｜尖咀數步一吉舖 月租5萬無人問 租戶：恐怖過哈囉喂

尖沙咀吉舖處處 藥妝老店龍城人龍不再 店員：時間過得好慢

四大核心區街道空置率12.6%創新高 推算全港吉舖多達4000間

【新冠肺炎】IFC罕現吉舖 店員嘆生意跌八成 業主企硬唔減租

缺乏經濟增長引擎 基層薪金難保障將來生活

劏房的第二個深層次矛盾，政界人士指正正來自駱惠寧提及的就業與收入問題。香港經濟經歷過八十至九十年代飛躍，已經是發展成熟經濟體，增長幅度「無錯係放緩，但唔應該係而家咁嘅情況」。

他指出，香港有大量人從事飲食、零售行業，但如上勞工處網站一看，會發現餐廳侍應月薪僅1.4萬至1.5萬元，部長月薪約1.6萬至1.8萬元，這些都是長時間、體力勞動且收入不高的工作。如此工資水平，在百物騰貴的今天，生活就算不是捉襟見肘，但計及租金或供樓甚至供養父母、養育子女，實難有更多儲蓄以保障未來，自然難以達到駱惠寧所說的「有更多獲得感幸福感安全感」。

飲食業面對此問題，其中一大原因就是業主獨大，租金水平高，僱主難有空間大幅加薪。另一問題是物價上漲但客戶收入增長不大，每次加價都是應付原料價格和租金上漲，再加一角幾毫顧客已經「牙痛咁聲」、難以承受，自然難額外加價讓員工受惠。

+ 4 + 4 + 4

過去20多年 科技發展屢次「讓路」地產項目

這就是整體經濟發展與港人收入均停滯的問題。過去港府要發展科技園、數碼港，甚至提出過中藥港等發展藍圖，讓香港經濟重拾上升動力。但中藥港不了了之，數碼港一大部份變成了私樓貝沙灣，科學園第四期亦要「讓路」成為地產項目。

這些都是1997、98年董建華提出的項目，同期深圳科技企業仍未「就位」，根本談不上「起跑」、「衝刺」。但今天深圳已經成為科技重鎮，科學園、數碼港卻接二連三被「地產」左右發展，香港由先行者變成落後的一方。

籲把握機會重拾增長 助市民提升就業與收入空間

分析指，近年香港以至全球都在說「工業4.0」，港府亦已提出多年，認為是香港經濟再次發展、廣泛市民就業與收入再次有提升空間的契機之一，「就好似5G咁，5G研究、產品本身係一個新產業，而呢個新產業亦可以帶動既有產業升級轉型，整個社會再投資、帶動經濟增長。香港政府能唔能夠把握呢個契機，定係仍然倚重地產為部份人帶來財富效應，但長遠不利其他人利益嘅舊路呢？」

政治動盪、疫情均要出手 難道民生也要中央干預？

相對於以上的深層次矛盾問題，林鄭近日在立法會宣布的「五大立法措施」，包括劏房租津和引入非本地培訓醫生，對解決問題僅屬杯水車薪，甚至連「杯水」也算不上。

有政界人士慨嘆，過去兩年香港動盪不休，政治上發生2019年的反修例風波，港府無法挽回局面，結果是北京強力出手，以國安法碾平香港秩序。去年爆發疫情至今未止，又有傳港府受到內地壓力下，近日明顯加大防疫力度，頻頻大搞封區檢測。難道連就業、住房、醫療這些民生事項，也要等北京「干預」解決？駱惠寧發言的訊息「密碼」，港府官員又是否聽得懂呢？