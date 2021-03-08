專訪｜聶德權首透露：200名公務員拒簽聲明效忠　離開政府非壞事

撰文： 羅家晴 吳倬安 陳嘉洛 陳小瑜 最後更新日期： 2021-03-08 07:00

港府要求所有現職公務員宣誓或簽署聲明，擁護《基本法》和效忠香港特區，限期於2月底屆滿。公務員事務局局長聶德權接受《香港01》專訪時首次透露，近200人未有簽署宣誓聲明，各部門正整理收到的資料，稍後詳細交代。 港澳辦主任夏寶龍早前為「愛國者治港」定調，提及「愛國」就是愛中華人民共和國。聶德權表示，「愛國者治港」是理所當然，公務員隊伍是香港特區政治體制內的重要部分，應該有基本認知和接受，愛國家就是愛中華人民共和國，而中華人民共和國的執政機關就是共產黨。

公務員事務局局長聶德權接受《香港01》專訪時透露，近200人未有簽署宣誓聲明，強調各部門正整理收到的資料，稍後會詳細交代。（張浩維攝）

若違例公務員有申述機會



政府今年1月向現職公務員發通告，要求4周內簽署宣誓聲明，如欠合理解釋而拒絕簽署，將視乎個案情況展開中止聘用程序，外界關注如局方不接納宣誓聲明，有何處理程序？



聶德權在訪問中表示，現階段不是要逐個看他們是否符合要求，反而是簽聲明確立相關責任和要求後，局方會再檢視其行為有否違反聲明內容。他指若違反法律，就會按法律處理；若違反規例，就會按本身規例處理，他強調同事會有申述的機會，再由局方判斷是否違規或聲明內容。

對於有公務員工會質疑，政府未有釐清「違誓」定義及刑事責任，聶德權稱，「無可能鉅細無遺好像清單一樣列出來」。他稱簽聲明是承諾式宣誓，「你作了一個承諾，明白和接受這個責任，承諾會這樣做，本身法例上沒有刑事責任。但如果作了這個承諾，然後其言行違反承諾，通常會表現在其違法和違規的行為上，這樣要看其言行是否違法和違規。」聶德權說，若確立違法和違規，會施加相關的紀律懲處，並考慮其嚴重程度，決定懲處水平。

聶德權認為，簽署聲明是確認效忠和擁護《基本法》和香港特區、盡忠職守和對特區政府負責，強調這是公務員的基本責任。（張浩維攝）

拒簽聲明者離開政府 聶德權：不是一件壞事

新一份的《財政預算案》顯示，「公務員繳付款項」增幅逾42%，其中不少公務員「賠錢走人」，被問到是否與公務員宣誓有關？聶德權指，簽署聲明是確認效忠和擁護《基本法》和香港特區、盡忠職守和對特區政府負責，強調這是公務員的基本責任。



聶德權稱，大部分同事已簽署聲明，清楚和接受有關責任，「如果有他們不能接受的，他們離開政府，是他們本身的選擇，對公務員團隊來說都不是一件壞事」。他認為，留在公務員團隊的同事，都清楚知道其角色和責任，就是服務好市民，落實好「一國兩制」的方針。

聶德權表示，在所有國家和地區，要求管治者愛國根本不是一個爭議性議題，因這是理所當然、明顯不過。（張浩維攝）

指管治者愛國理所當然

港澳辦主任夏寶龍早前就「愛國者治港」定調，提及愛國是愛中華人民共和國，中國共產黨是「一國兩制」的領導者，若有人聲稱擁護「一國兩制」但反對其領導者，是自相矛盾，引起一場「愛國是否要愛黨」的爭論。



聶德權表示，在所有國家和地區，要求管治者愛國根本不是一個爭議性議題，因這是理所當然、明顯不過。

簡單來說，愛國者的標準就是，愛國家愛中華人民共和國，另一方面就是清晰地知道，我們國家的執政黨就是中國共產黨，你亦尊重國家本身根本的制度，就是社會主義制度。在香港我們實行『一國兩制』，不是行社會主義制度，我們就去維護和尊重在香港特區下的憲制秩序，就是按《憲法》和《基本法》所定的憲制秩序。 聶德權

聶德權認為，公務員團隊在香港特別行政區政治體制內的重要部分，他們要清晰知道和接受，愛國家就是愛中華人民共和國，中華人民共和國的執政機關就是共產黨。他強調高級公務員負起更大責任，所以在準確理解和貫徹「一國兩制」的方針上更為重要。

常秘劉利群丈夫遭批評 聶德權：不應牽涉家人

提到政務官近期成為建制媒體狙擊對象，接連有高級公務員被批評「不愛國」，其中財經事務及庫務局常任秘書長劉焱，被質疑佩戴有「港獨」含意的口罩。聶德權稱已了解事件並信任對方，強調討論需基於事實，掌握正確資訊，才能避免誤會和影響公務員團隊士氣。

新任食物及衞生局常任秘書長劉利群近日亦成為眾矢之的，不少建制派批評她處理「連儂牆」不力，更稱其丈夫、社聯行政總裁蔡海偉為「黃絲」。聶德權指，留意近期坊間的討論和批評，他稱公務員隊伍在晉升和安排上有一套準則，晉升委員會每年會決定相關人士晉升或署任較高職位，強調劉利群都是按上述安排處理。

如果在說某一個同事或某一人本身是否符合某些標準，都要看事實，看質疑的地方是甚麼，而不是將其家人、身邊人，拉出來之後就自然地劃上等號。有任何的批評、議論都要基於事實，任何討論都要對事不對人。 聶德權談AO被批評

一星期內兩名政務官被批「不愛國」 ，聶德權重申，任何討論都要建基於事實，應對事不對人。（張浩維攝）

聶德權又指，近日給予同事的信件中提到，要鼓勵部門首長和秘書長多出來交代工作，如在發生長者注射科興疫苗逝世事件後，衛生防護中心總監即晚凌晨出來解釋事件，「部門首長和秘書長在公務員隊伍有他們的角色，和政治委員官員大家是各司其職，大家相互配合，所以在這方面大家有一個共同認知和理解是很重要。」

公務員升遷交兩辦審核？ 聶德權：兩地制度不同

有建制派近日倡議，高級公務員升遷建議應由港澳辦、中聯辦審核，聶德權認為，香港和內地在「一國兩制」下有不同制度，包括公務員制度，他強調香港公務員的招聘、晉升、調動，甚至薪酬都不同。

被問到會否承諾任內都不會發生上述情況，聶德權稱，「我覺得《基本法》很清楚，香港特區負責這方面制度，但是你說相關公務員管理的制度是否要一成不變？絕對不是，我們都要因應發展，有某些地方要加強，有些地方要調整，這是很自然，亦應該要做的事。」