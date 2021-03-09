選舉改革｜張建宗央視訪問：我愛港又愛國　港府要全方位加強文宣

撰文： 鄭寶生 最後更新日期： 2021-03-09 18:14

全國人大會議將審議修改香港選舉制度的議案，貫徹落實「愛國者治港」原則，政務司司長張建宗今日（9日）表示，「愛國者治港」是全面準確貫徹「一國兩制」最基本的條件，又說「香港是我的家，祖國是我的國」。

愛國者治港要維護國家主權和安全

張建宗接受中央電視台專訪時表示，他是「第三代香港人」，說自己愛國同時愛港，對他來說愛國愛港是應有之義，「愛國者治港」同時有一個責任，就是要維護國家主權、安全及發展利益。

張建宗說，過去一兩年香港的「種種情況」，中央看到香港在選舉方面有漏洞、有大問題，「現在就是填補這個漏洞，可以說是撥亂反正、正本清源的做法」。

重申修改選舉制度屬國家事權

張建宗強調，完善選舉制度是國家《憲法》及全國人大作為國家最高權力機構的權力，國家、全國人大是有權有責，這是國家的事權，港府完全尊重國家的決定、國家的主導權，並一定會全力配合，並會透過本地立法，全面落實、爭分奪秒地落實這項建議。

修改選舉辦法一事曝光至今，社會上有很多不同聲音和意見，張建宗說，港府要全方位加強文宣工作，要做好解說，要清清楚楚說明為甚麼國家要出手做這個決定，決定好在哪、背景是甚麼，讓市民和外國投資者放心。