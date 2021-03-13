聶德權：港公僕回歸後具雙重身分　公務員效忠特區培訓不足

撰文： 彭焯煒 最後更新日期： 2021-03-13 14:38

全國人大全體會議日前高票通過《完善香港選舉制度決定草案》。公務員事務局局長聶德權表示，選舉制度的設計從來是都是中央事權，特區政府會予以全面配合。 聶德權接受中新社訪問時表示，任何地方由愛國者來治理是理所當然的事，強調在任何地方或國家從來都不是問題，亦不會引起爭議。他又認為，「愛國者治港」是確保香港落實「一國兩制」，讓「一國兩制」行穩致遠發展的一個根本性的重要原則。

去年10月至今，特區政府陸續安排副局長和政治助理、高級公務員、新入職公務員、現職公務員作出有關宣誓或簽署聲明，涵蓋全體約18萬公務員。聶德權表示，香港有自己的一套公務員管理制度，但回歸後，香港特區被納入了國家治理體系，「所以我們既是特區政府的公務員，也是國家的公職人員，具有雙重身份」。

聶德權認為，通過宣誓或簽署聲明的安排，已將公務員的基本責任、公眾的要求和期望「講得比較透」，而對政治體制內成員最重要的要求就是必須符合愛國者的標準。

聶德權坦言，長久以來，擁護香港基本法、效忠特區等重要課題在香港談論得較少，因此對公務員的有關培訓也不足夠。他指出，香港公務員具特區和國家公職人員雙重身份，必須準確貫徹「一國兩制」，認識「一國」是「兩制」的前提和基礎，懂得處理「一國」和「兩制」以及中央和特區的關係。

公務員思維上須有創新 籲尊重現有制度提拔公務員

他續指，香港公務員必須在思維上有所創新，「不要去想這項工作為什麼做不成，而應該去想這項工作如何才能夠做得成」。此外，作為部門首長或常任秘書長的高級公務員要有擔當，多向傳媒講解和交代自己範疇的工作。

聶德權強調，香港公務員有既定提拔晉升機制，當中高級公務員會由晉升委員會和法定獨立的公務員敘用委員會審視表現，若是部門首長和常任秘書長級別，會有不同的委員會成員長期觀察其才能、品格和經驗。「對於我們的部門首長和常任秘書長，我是有信心的。」聶德權強調，必須按照現有制度提拔公務員，並且要尊重這制度。