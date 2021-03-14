調查：8成人認同完善香港選舉制度　容海恩指能糾正幾年來亂象

撰文： 文維廣 最後更新日期： 2021-03-14 23:13

全國人大會議繼去年審議通過港區國安法，今年亦審議通過了《完善香港特別行政區選舉制度的決定》。為瞭解市民對港區國安法的實施及完善選舉制度的意見，民眾聯席及愛國護港101於3月9日至13日期間，透過網絡問卷的形式，成功收集1,099位市民的回應。調查指，8成受訪者認同全國人大進一步完善香港的選舉制度。

對於調查結果，新民黨立法會議員、大律師容海恩（左二）認為完善香港特區選舉制度是民心所向。

調查指8成受訪者認為「有反中亂港份子滲透香港政治體制」

該調查發現，近8成受訪者認為在《港區國安法》實施後，香港已成功止暴制亂；近8成受訪者認為香港變得更加穩定；近8成受訪者認為香港在維護國家安全方面的法制更加完善。此外，53.7%受訪者認為香港仍然存在國家安全上的漏洞。

調查又指，近8成受訪者認為近年「有反中亂港份子滲透香港的政治體制」；近4成受訪者認為區議會架構「存在最多反中亂港份子」，近3成受訪者認為行政機關「存在最多反中亂港份子」。8成受訪者認同全國人大進一步完善香港的選舉制度。

對於調查結果，新民黨立法會議員、大律師容海恩認為完善香港特區選舉制度是民心所向。她稱，中央去年及時出手，港區國安法堵塞了香港國安漏洞，為香港止暴制亂，由亂向治；而中央完善香港特區選舉制度、全面落實「愛國者治港」原則，這些舉措都能有效的糾正過去幾年香港政治生態的亂象，「杜絕反中亂港分子透過選舉進入香港的管治架構，對國家主權、安全、發展利益，以及香港長期繁榮穩定造成危害」。

促締造「新時代一國兩制下的新香港政治人」

民眾聯席召集人、上海市政協委員趙麗娟表示，香港是國家的特別行政區，享有多項特殊權力，「權力越大責任越大」。要維護「一個兩制」令香港長治久安，必須完善香港的選舉制度，選出有賢能的「愛國者治港」，而不是「外國者治港」，才能締造一個新時代一國兩制下的新香港政治人，真正實現港人治港。

KOL100成員劉文杰指出，根據民調結果，大多數市民都認為港區國安法實施後，有效協助香港止暴制亂。愛國護港101召集人譚銘萁強調，全國人大是國家最高的權力機關，現時全國人大已作出完善香港選舉制度的決定，香港必須遵從，並盡快依法啟動本地立法的工作。