選舉改制｜馬逢國：選委會光譜更闊　張志剛稱中央忍無可忍

撰文： 翟睿敏 最後更新日期： 2021-03-20 17:30

人大日前通過「完善選舉制度」的決定，人大常委會稍後會召開會議制定細節，再交予港府進行本地立法工作。 港區人大代表、立法會議員馬逢國今日（20日）表示，作為曾經由選委會產生的議員，認為1,500人的選委會若能充分做到均衡參與，會更加能反映社會不同聲音。對於外界質疑民主倒退，他認為選委會反而有較闊的光譜，不需要如功能組別般只專注於界別，或是如直選議員般民粹。 全國政協委員張志剛就強調，中央今次是撥亂反正，表明香港的政治場景，不可再用作顛覆國家的途徑，反對派亦不應繼續將選舉視作顛覆及製造仇恨的手段。他又認為，議席有多無少，故不可以指民主空間收窄。

馬逢國今日出席一個研討會時表示，連續兩年的兩會都有涉港的重要議題，先有《港區國安法》、後有完善選舉制度，反映港區在國家的全局中佔重要的角色。馬逢國認為，今次《決定》是由中央一錘定音，讓香港不需再經歷回歸以來，因選舉出現的問題及對社會做成的影響，確保「愛國者治港」原則不變型、不走樣。

他又指出，中央在不同場合都重申，會堅持推動「一國兩制」的發展，但亦要強調中央於港澳的「一國」地位及全面管治權，同時會繼續維護特區的自治權。馬逢國認為，沒有理由懷疑中央的誠意，又提到中央希望香港可以融入國家的發展大局，社會需要思考如何與國家達至雙贏。

馬逢國稱以往從政者譁眾取寵便能取得市民支持

馬逢國亦提到，對於從政者的要求，不會再如以往般，譁眾取寵便得到市民支持，相信未來的社會可以回歸理性。他又表明，目前沒有意願再參選。

張志剛稱如民主派坐大 會成立以泛民為基礎政權影響內地

張志剛在同一研討會上指，政制改革可由特區、人大或國務院提出，而「五部曲」只局限於特區內部推動的提案，今次則是由中央做決定。

張志剛形容，今次的《決定》是「總體的爆發」，香港的問題由1982年中英談判開始一脈相承，而中央是「由容忍、包容，到忍無可忍」。他直言，內地官員就香港對國家的貢獻，過去感到感謝及仰慕，但香港卻不懂珍惜，「以前忍你唔等於你有道理」，現在是踩過紅線，牽涉到國家安全。

他又批評，民主派過去做成政治壓力，令社會焦點在於如何提升民主選舉的成份，而非如何提升政府管治效能等更重要的議題。張志剛推測，一旦民主派佔有的政治地盤加大，會成立一個以泛民為基礎的政權，並試圖影響內地，反問中央「仲可唔可以忍落去」。