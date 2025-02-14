陳仲尼打斷「財尺」派含寓意「金幣」　冀政府交代清晰滅赤時間表

民建聯選委會界別立法會議員陳仲尼趁今日（14日）情人節，中午在金鐘向市民派有寓意的朱古力金幣，並帶來寫上「財尺」的尺子及算盤等道具，表達對財赤關注。陳仲尼更即場打斷「財尺」，寓意打破財赤困境，並借助算盤計數，要求財政司司長陳茂波，清晰解釋現時香港財政情況，公佈滅赤路線圖，以恢復市民及投資者信心。



陳仲尼打斷「財尺」，冀財政司司長陳茂波交代滅赤時間表（陳仲尼提供）

陳仲尼指出，假若財赤趨勢持續，可能導致國際評級機構檢討對香港的信用評級，最終影響企業和個人減少在港投資。他認為，政府需清晰公佈滅赤路線圖，向公眾闡釋當前財政狀況。

他舉例說，外匯基金近年均獲得超過二千億元投資收入，由2017/18年至2024/25年的八年內，政府經常性公共開支急增56.4%，但外匯基金回撥機制仍停留在2007年前的機制。在不影響外匯基金保衛聯繫匯率的前提下，建議檢視回撥機制及方程式是否有與時俱進的空間。

至於向市民派發的朱古力金幣，部份採用比特幣和博彩籌碼設計也有寓意。他指鑑於政府財赤，其中一個開源建議是當局增加新的體育博彩項目如籃球，既可遏抑非法賭博，也能帶來額外博彩稅收益。另一建議是加快落地以港幣為計價、使用多元資產作為抵押物的穩定幣，推動金融創新，增加財政收入。