再被問問責官員會否帶頭凍薪助滅赤？　李家超：預算案有交代

下年度預算案下周三（26日）公布，特首李家超今日（18日）出席行政會議前再被問到在政府有龐大財赤下，預算案會否提出公務員凍薪、而問責官員會否帶頭凍薪作示範時，他仍未有正面回應，只說財政司司長正就預算案如火如荼地工作，進度已接近尾聲，月底新一份預算案時對各方面的問題會有交代。



李家超今日（18日）出席行政會議前無正面回應問責官員會否凍薪以起示範作用（黃浩謙攝）

政府面對千億財赤，財政司司長陳茂波下周三公布下年度財政預算案，多個政黨皆倡議公務員應凍薪或甚至減薪，個別議員更倡議政府高層即問責官員「先減為敬」以作示範作用。

李家超今日（18日）出席行會前指預算案的撰寫已進入尾聲（黃浩謙攝）

李家超今日（18日）出席行政會議前再被問到為了削減政府赤，公務員會否凍薪、高官會否帶頭時稱，預算案有不同內容，也明白大家熱切希望知道相關內容，財政司司長如火如荼地工作，進度在尾聲。

李家超強調，他與陳茂波一直有溝通，陳茂波努力工作中，預算案本月底就會公布，各方面問題在預算案解決及公布。