預算案2025︱袁彌昌等倡李家超減薪20%　指解決財赤不能肥上瘦下

由學者袁彌昌等人組成的組織「財智者言」，今日（20日）發布對新一份財政預算案的建議，提出千億財赤下普通公務員劃一減薪10%、削減20%教育支出、恢復「勾地」政策促進賣地等。組織發起人任亮憲多次呼籲特首李家超率先減薪20%，形容李是「一家之首要做多啲嘢」，並強調解決財赤要齊心協力，港府不能「肥上瘦下，叫人衝自己唔衝」。



財智者言今日（20日）發布對新一份財政預算案的建議，左起為成員、Orientis首席經濟師徐家健，發起人任亮憲，學者袁彌昌，財經作家周顯。（何夏怡攝）

倡特首減薪20% 削減20%教育支出

「財智者言」成員包括Orientis首席經濟師徐家健，發起人任亮憲，學者袁彌昌，財經作家周顯。他們建議特首、高官、議員率先減薪15%至20%，料可省4.4億元政府開支。

任亮憲認為港府不應「肥上瘦下，叫人衝自己唔衝」，舉例醫管局的高層收入比其他國家是天文數字，又多次呼籲特首李家超「身先士卒」減薪二成，「一家之首，特首肯定要做多啲啦」。

至於全體公務員則應減薪10%，料省150億元。團體強調，公務員減薪固然會令私營機構仿效減薪，繼而減少消費，但屬於「必要之惡」。

財智者言今日（20日）發布對新一份財政預算案的建議，圖右為財經作家周顯。（何夏怡攝）

教育方面，「財智者言」團體以出生率降低為由，建議削減20%、總共213億元的教育支出，包括教師減薪10%，中小學的「班師比例」減少一成、檢討特殊教育統籌主任職位等。

任亮憲多次呼籲特首李家超率先減薪兩成，形容李是「一家之首要做多啲嘢」。（何夏怡攝）

倡黃牛票合法化從中抽稅 籲推籃球博彩和德州撲克賭博

港府大力推行「盛事經濟」，啟德體育園將於下月開幕。團體認為有必要推行黃牛票合法化，建議政府發牌予兩至三間專營商經營黃牛票，料若搶到一成市場，每宗交易收5%的稅，政府庫房收入多3.64億元。

團體亦建議開徵籃球博彩稅，指可帶來15億元年稅收，及打擊外圍投注，並指馬會可經營合法的、不涉賭博的德州撲克比賽，從活動中增加收入。

財智者言今日（20日）發布對新一份財政預算案的建議，圖左為Orientis首席經濟師徐家健。（何夏怡攝）

倡恢復「勾地」政策 吸引發展商投資樓市

去年的財政預算案預計賣地收入為330億元，惟最後僅有40多億元。團體續指未來政府的賣地收入難以增加，因商廈和住宅樓宇處於「熊市」：現時商廈價錢跌幅增大，以及一手私樓潛在供應量約10.7萬個單位。

「財智者言」呼籲當局恢復「勾地」政策，即在土地正式掛牌出讓前，讓感興趣的單位向政府表明購買意向，並承諾願意支付的地價。團體續稱，政府要與有財力的發展商如長實、信和、九倉緊密聯絡，提供優惠條款，例如賣地時減少配套要求，吸引對方繼續投資樓市。