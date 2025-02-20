財政預算案2元乘車｜撤自家優惠食盡補貼　巴士公司要「落水」？

2元乘車自2022年初將受惠年齡降至60歲或以上，原定5年檢討一次，卻因加速政府財政負擔，急須盡快調整。財政司司長陳茂波下周三（26日）發表新一份財政預算案，是否修訂正是焦點之一。



社會對政策議論紛紛，包括是否讓公共交通營辦商承擔一定社會責任。事實上2元乘車降低年齡門檻至60歲後，巴士公司調整不少政策以增收政府補貼額。例如城巴隨即取消原本提供的非過海線及旅遊線的60至64歲半價優惠；九巴原本資助退休員工及家屬免費搭巴士，但亦在其後要求年滿60歲退休員工改用樂悠咭，公司只資助2元，其餘車費差額收政府資助。



根據數字，單就60至64歲乘客，勞工及福利局預算2023/24年須發還8.4億元予5間巴士公司。若巴士公司願跟隨樂悠卡政策，向60至64歲提供半價優惠，料至少能節省當中一半、即4.2億公帑。工聯會建議應由巴士公司提供60至64歲半價優惠，令政府不用補貼太大差價。



2元乘車優惠檢討後何去何從，料本月26日預算案交代。（廖雁雄攝）

2元乘車門檻下降 發還車資總額兩年增1.85倍

政府降低2元乘車優惠年齡門檻至60歲後，向各大公共交通營辦商發還車資總額一路飆升，由2021/22年度約14億元，一路急升至2023/24年度預算約40億元，增加1.85倍。

港鐵與專營巴士獲發還最多，各佔超過15億元。其中，港鐵由2021/22年的3.7億元，飆至本年度預算15.3億元，增加11.6億元；專營巴士也由5.8億元增至預算15.4億元，較未降年齡門檻時急增9.6億元。

預計本年度補貼60至64歲巴士乘客8.4億

翻查勞福局去年在特別財會的書面回應，該局預算2023/24年度，向專營巴士公司就60至64歲乘客的車資補貼達8.4億元，其中九巴佔5.7億元、城巴及已併入城巴專營權的新巴則佔2.3億元、龍運佔2,440萬元。

城巴取消非過海線60至64歲半價優惠

補貼額增加，除因資助年齡門檻下降外，也有巴士公司「調整」政策以「食盡」優惠的因素在內。以城巴為例，城巴專營權之前一直提供60至64歲非過海線及旅遊線的半價優惠，但自2元乘車優惠年齡門檻在2022年2月27日下降至60歲後，城巴宣布會同日中止該優惠，將該類別長者票價優惠轉移至2元計劃，獲取更多補貼。

在半價收費下，假設成人車費10元，60歲及以上長者車費為5元；在2元乘車政策下，持樂悠卡長者支付2元，政府補貼餘下3元。不過，由於城巴因應2元優惠政策變動，取消原來60至64歲半價優惠，他們需付成年人車費，以車費10元計算，政府需補貼8元給城巴，即足足較半價多5元或約167%。

城巴2022年不參與「長者日」免去長者車資 指因財政壓力大

值得留意，社聯每年會在11月20日「長者日」聯合各界推長者優惠，包括九巴、龍運及嶼巴在內，當日65歲或以上長者乘車免費，並由巴士公司承擔費用，不須政府發還車資。不過，城巴在2022年無參加，當日相關車資仍須由政府補貼，該公司當時回應稱認為2元優惠已足夠照顧長者出行需要，在疫情及財政壓力下未能支持。城巴其後在2023及24年在社聯以外，自行舉行長者日。

城巴。（資料圖片/盧翊銘攝）

九巴及龍運取消退休員工免費乘搭福利 改資助樂悠咭

九巴及龍運雖未有提供60至64歲半價優惠，但卻另有「庹縮」政策。該公司早於2021年，將原本全數由公司承擔的退休員工及其家屬免費乘車優惠，改為由政府2元計劃幫忙承擔，要求65歲或以上退休員工用指定八達通，九巴只資助其中2元，剩餘車資則由政府在2元計劃中補貼，城巴亦跟隨該做法。

當2元計劃降至60歲或以上後，九巴亦要求該年齡層或以上的退休員工及家屬，換領能用2元乘車的「樂悠咭」。以成人10元車費計算，60至64歲退休員工乘車時先墊支2元，政府會發還其餘8元予九巴，九巴再發還2元車資予該些退休員工，借助政府補貼做到免費優惠。

九巴。（資料圖片）

有政黨要求各公共交通營運商應承擔部份社會責任，將提供半價車資年齡門檻由65歲降至60歲。假設政府及營運商採取建議，單就專營巴士而言，預料60至64歲年齡段乘客每程補貼額可至少減半，以現時預算今年度將向各專營巴士公司發理8.4億元車資計算，即能節省至少4.2億元以上。

2元乘車優惠檢討後何去何從，料本月26日預算案交代。（資料圖片/林靄怡攝）

不過，九巴早前稱經營環境具挑戰，強調社會福利應由政府承擔，不應轉嫁到營辦商身上，「任何要落水嘅變動我都會形容係百上加斤」，更稱當財務有壓力時，便須向政府申請加價。

工聯會立法會議員陸頌雄則表示，建議巴士公司提供60至64歲半價優惠。（資料圖片/夏家朗攝）

工聯會陸頌雄：巴士受惠2元乘車計劃 應付一定責任

工聯會立法會議員陸頌雄則表示，社會本身對巴士公司「食盡」政府優惠有意見，故工聯會在今次財政預算案中，建議應由巴士公司提供60至64歲半價優惠，令政府不用補貼太大差價。

他又認為，2元優惠令長者出行增加，故巴士公司也有受惠，應付一定責任，認為九巴若「落水」或有加價壓力說法不合理，「政府出雞、你都要出鼓油」，巴士公司本身應開發非票務收入，政府在該方面提供政策上通融。