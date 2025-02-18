預算案2025︱李浩然倡公務員凍薪、減職位 2元乘車超上限收半價
撰文：潘耀昇
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財政預算案下周三（26日）發表，財赤千億下，選委界立法會議員李浩然建議多管齊下節流，短期而言公務員要凍薪、凍結俗稱「跳point」的自動增薪機制，日後根據公共財政情況和公務員士氣決定是否解凍；中期而言，減少設立和延長有時限職位，回應議員關注部分部門人滿為患；長期而言善用人工智能提升工作效率，輔助文書工作，降低成本。
2元乘車超上限半價收費 按通脹改優惠
另一個社會關注的預算案焦點是2元乘車優惠檢討，李浩然建議針對濫用「長車短搭」，設立個人每月乘車補貼金額上限，鼓勵受惠者選擇合適的交通工具，避免「長車短搭」，以較低的行政費用，減少政府對公共交通服務營辦商的補貼支出，同時將對受惠者的影響降至最低。
李浩然說當受惠者超出補貼金額上限後，則建議按車資的半價收費。長遠而言，針對人口老化這長期趨勢，建立機制修改兩元乘車優惠計劃，如定期參考衡量通脹的綜合消費物價指數等指標，調整優惠額度。他說2元乘車開支已由2020/21年度的約10億元，大幅上升至2023/24年度的約40億元，為確保計劃的可持續性，在目前公共財政緊張的狀況下，須作出合理檢視。
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