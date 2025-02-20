李家超出席金筷子頒獎禮　鼓勵業界創新求變讓「美食天堂」更光亮

特首李家超周四（20日）晚在中華廚藝學院出席金筷子明火創意名菜大賞頒獎禮暨慈善晚宴。他指活動嘉許本地食肆推陳出新，迸發創意；而晚宴所得善款則為廚藝學院學生提供獎學金，扶掖後進。他指去年《施政報告》提出以創新思維，打造香港成為首選旅遊目的地，包括善用美食等資源做到「香港無處不旅遊」。他鼓勵飲食業界繼續努力，敢於創新求變，讓香港「美食天堂」的金字招牌更光更亮。



寄望職訓局轄下廚藝學員發揮香港「味」力

李家超在社交平台指出，晚宴菜單全是得獎菜式，香氣四溢，色味俱全，既能延續傳統中菜精神，同時發揮食肆和廚師的無窮創意；而這些創意食譜也會公諸同業，彼此交流互鑑，一舉兩得。

他表示，晚宴部份得獎菜式和甜品，更出自職業訓練局轄下的中華廚藝學院和國際廚藝學院同學之巧手。本屆政府致力推動職專教育與傳統教育雙軌並行，他寄望這些年輕廚師能夠實現理想，一展所長，發揮香港「亞洲美食之都」的「味」力。

2025年剛開始，這次是他今年第一次在香港以外的訪問行程，很高興在兄弟城市——深圳，與接近1,000位粵港澳政商界朋友在每年一度的「千人宴」上，共商粵港澳大灣區的高質量發展。