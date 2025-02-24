兩會2025｜港區人大徐莉倡北都設跨境電商中心　聯運通道省時查驗

全國兩會下月初北京召開，港區全國人大代表徐莉今天（24日）預告提交兩項建議，包括支持香港建立全球跨境電商中心。以及推動香港與內地文體旅融合發展。其中，跨境電商方面，她認為國家發改委要納入「十五五」規劃，推動北部都會區建立「港深珠跨境物流生態圈」，由海關總署牽頭設聯運通道，減少中轉時開箱查驗，縮短跨境運輸時間，並整合香港機場、港口及內地海關數據，令三地關稅、運輸數據互通減低企業跨境營運成本。



北部都會區。(發展局圖片)

支持發債扶持中小企跨境貿易

除了縮短查驗時間，徐莉建議發展跨境電商供應鏈金融，即支持金管局發行「離岸人民幣跨境電商專項債」，扶持中小企跨境貿易，並擴大數字人民幣跨境支付試點，減低匯率風險和手續費，吸引東南亞及一帶一路企業用人民常結算。

港區全國人大代表、九龍社團聯會理事長徐莉。

資助國際旅遊博主訪大灣區介紹深度遊

推動香港與內地文體旅融合發展方面，徐莉建議大灣區恆常合作舉行大型體育賽事和活動，引進國際賽事在香港設分站；另外，她認為要推行「中國故事香港表達計劃」，製作《穿越古今看香港》系列紀錄片，以外籍主持人角度介紹香港形象、文化、發展、活力，呈現立體的香港；此外，她認為可以設《國際文旅KOL培育計劃》，資助旅遊博主、文化名人到訪大灣區介紹深度旅遊。