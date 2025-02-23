香港行山節｜卓孝業：推廣鬧市與山野一步之遙優勢　提升城市活力

第七屆「中移動香港行山節」今日（23日）在西貢東郊野公園舉行，保安局副局長卓孝業致辭時表示，行山節向旅客推廣香港鬧市與山野之境一步之遙的優勢，希望行山節未來繼續以運動、文化、旅遊及生態倡導市民健康，提升城市活力，增加凝聚力。



2月23日，第七屆「中移動香港行山節」在西貢東郊野公園舉行，出席的包括保安局副局長卓孝業、中聯辦經濟部副部長郭韶偉、行政會議成員、全國政協常委高永文、香港中華出入口商會會長貝鈞奇、旅遊發展局主席彭耀佳、數字政策專員黄志光、環境保護署署長徐浩光、工業專員葛明、創科局局長政治助理廖添誠等。（大會提供）

行山節設「繽紛行山遊」及首度舉辦的「越野跑比賽」，參與的包括政界、紀律部隊、市民等逾900人。其中，「繽紛行山遊」以香港少年領袖團萬宜訓練營為起點，北潭涌傷健樂園為終點，全場4.5公里，有逾700人參加，不少參加者一家人親子同遊，輕鬆郊遊欣賞沿途自然美景。

2月23日，第七屆「中移動香港行山節」在西貢東郊野公園舉行。（大會提供）

「越野跑比賽」以北潭涌傷健樂園為起點，香港少年領袖團萬宜訓練營為終點，全程4.5公里。比賽分別設四個杯盃，包括「香港紀律部隊盃」、「香港青少年團盃」、由行會成員、立法會議員、演藝人員及運動員參與的「活力競跑盃」，以及「大灣區企業盃」，近50隊，共200人參加。

2月23日，第七屆「中移動香港行山節」在西貢東郊野公園舉行。（大會提供）

「香港紀律部隊盃」冠軍由香港警務處獲得；「香港青少年團盃」冠軍由消防及救護青年團獲得。合辦的中移動香港董事兼首席執行官石曉萍表示，粵港澳大灣區交流合作密不可分，新願景是將行山節成為聯繫香港和大灣區的新紐帶，希望市民在行山中領略「香港特色、灣區風采」。